Manresa programa 6 accions poètiques pel Dia de la Poesia

El 1999, el dia 21 de març va ser proclamat per la UNESCO Dia Mundial de la Poesia amb l'objectiu de reivindicar la diversitat lingüística a través de l'expressió poètica i visibilitzar les llengües que estan en perill. Des del 2007, Manresa se suma a la celebració d'aquesta festa, i aquest any ha organitzat sis accions poètiques, que han estat presentades per la regidora de Cultura, Anna Crespo Obiols; Núria Brugarolas Camps (CNL Montserrat); Montse Caus Potroñ (Biblioteca del Casino); Neus Capdevila Oliveras (biblioteca Ateneu Les Bases); Aina Torné Duocastella (Ca la Figa); Eva Forn Peiró (Òmnium Bages-Moianès); i Zulima Martínez Rodríguez (Espai Creatiu d'Escriptura de l'Ajuntament).

L'Ajuntament de Manresa ha editat un díptic que recull totes les activitats, que tindran lloc des de dilluns fins al 31 de març. A la Biblioteca del Casino hi haurà una exposició dedicada als poetes i poetesses locals actuals. Dimarts (19 h), a la biblioteca de l'Ateneu Les Bases, Mohamad Bitari recitarà poemes propis en àrab, intercalats amb les traduccions en català a càrrec de Sònia Moya. Clourà l'acte l'alumnat del Consorci de Normalització Lingüística Montserrat (CNLM), amb la lectura de poesies pròpies en les respectives llengües d'origen i traduïdes al català. Del 20 al 27 de març, a Ca la Figa (Sant Miquel, 35), la llibreria feminista i l'Espai Creatiu d'Escriptura proposen accions poètiques en directe i a les xarxes a partir de la literatura de canya i cordill, un gènere de caràcter popular escrit en vers, que ha perdurat fins a principis del segle XX. El dimecres 24 de març (19 h), a l'Espai Òmnium, tindrà lloc una conversa a l'entorn del poeta Joan Margarit amb l'escriptor i editor Josep Lluch. Xavier Serrano en llegirà alguns poemes. El dijous 25 de març (18 h), a Ca la Figa, es llegirà el poema No em despulleu, de l'escriptora, pintora i traductora Felícia Fuster, de qui enguany es commemora el centenari del naixement.