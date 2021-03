L'Orquestra dels Pirineus porta a Berga un concert per creure en la nova vida

L'església de Sant Pere de Berga va acollir dissabte a la tarda un concert de l'Orquestra del Conservatori de Música dels Pirineus que va servir perquè la formació reprengui el contacte amb el públic després de l'any de pandèmia. Al concert hi van assistir un centenar de persones, procedents de les tres comarques del conservatori, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, per bé que la majoria eren locals.

Sota la direcció del director Oleguer Aymamí, la formació va interpretar un programa que va incloure Aeternam per a orquestra de cordes de Bernat Vivancos; Simfonia en Re Major op.3 número dos de Johann Stamitz amb els moviments Presto, Andantino, Menuetto i Prestissimo; Valse triste, op.44 número u de Jean Sibelius; i Fratres per a cordes, vent i percussió, d'Arvo Pärt. El repertori responia a la voluntat dels músics d'oferir una resposta emotiva als mesos de confinament i aturada de les activitats. Acabat el concert i recollits els aplaudiments del públic, el director de l'orquestra va considerar que «ha estat un concert molt emotiu, que era la nostra intenció en els temps que ens toca viure, de fet hem interpretat l'obra d'Arvo Pärt perquè la va escriure després de cinc anys de silenci; crec que ens va inspirar una mica, i per reprendre la nostra vida ha estat un programa basat en aquest objectiu de reflexió, de mirar a l'interior i de veure que la música és el nostre mitjà d'expressar-nos i de trobar-nos». Aymamí va apuntar que amb el treball fet « hem après molt perquè es tracta d'una música molt minimalista, molt espectral», i va remarcar, sobre el projecte global del Conservatori de Música dels Pirineus, que «veig que es va creixent en tots els nivells, tant musical com logístic; cada any que vinc valoro molt la comunió que hi ha entre les tres seus, i no és fàcil».

En l'àmbit formal, el concert va suposar l'activació de 35 músics dels quals tres eren professors, vuit alumnes de la Seu, un de Puigcerdà i la resta, de Berga, d'edats compreses entre els 12 anys que tenia el més jove i els 21 del més gran. Dinou eren noies i 16, nois. La formació va presentar una harmonia configurada pels instruments violí, viola, violoncel, contrabaix, trompa, flauta travessera, clarinet, clarinet baix, oboè, trompeta i percussió. La jornada va començar a primera hora del matí per als músics. Un autocar de la Seu d'Urgell es va desplaçar cap a la Cerdanya i l'alt Berguedà per recollir membres de la formació i poder treballar un assaig ja a l'església de Sant Pere. La sessió de treball i el dinar van ajudar, més enllà del treball tècnic musical, a consolidar les relacions entre els joves estudiants de les tres comarques, la qual cosa representa un dels objectius troncals del Conservatori de Música dels Pirineus, segons va remarcar la seva directora adjunta, Sònia Lanau. El segon gran objectiu del conservatori és demostrar que el Pirineu pot sortir del patró tradicional i assolir amb èxit tècnica en altres disciplines de l'art.

L'orquestra repetirà la sessió el dia 27 de març a la Seu.