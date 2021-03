La manresana Sara Roy col·labora amb Suu en el seu primer disc en solitari

Sara Roy en una sessió fotogràfica pel seu no disc en solitari

Sara Roy en una sessió fotogràfica pel seu no disc en solitari | Vibra Comunicació

"Desde la ventana", el segon avançament del seu disc de debut, és una cançó pop on hi col·labora la cantautora barcelonina Suu, que parla de la confiança, de la importància de tenir una persona al costat, sigui una amiga, una parella o la família, amb la qual puguis parlar lliurement de tot el que preocupa.

La cançó s'acompanya d'un videoclip realitzat altra vegada per Sunita Soler, a Tossa de Mar. L'acció passa tota en una habitació, que és un lloc de confort i refugi per a tothom; un espai on totes i tots ens solem sentir capaces de tot. La finestra que dona al mar crea una unió entre les persones de dintre i de fora, que crea sentiments i emocions compartides tot mirant el mar, segons ha explicat Halley Records (la discogràfica de Sara Roy), en un comunicat

El dia 26 de març Halley Records publicarà (A)mar el primer treball de Sara Roy, una carta de presentació que com ella mateixa explica mostra la Sara "més potent i atrevida". Sobretot gràcies a l'extraordinària banda que l'acompanya. Una col·lecció de cançons pop sinceres i autèntiques que "com el mar, està en constant canvi i evolució".