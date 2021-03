Taylor Swift i Billie Eilish, grans triomfadores als Grammy

Billie Eilish va guanyar el premi a la gravació de l'any amb 'Everything I wanted' en la 63a edició dels Grammy, que es va celebrar diumenge a la nit amb una gala molt singular i adaptada a les restriccions del coronavirus.

Per la seva banda, 'Folklore', de Taylor Swift, va rebre el premi a l'àlbum de l'any i Beyoncé es va convertir en l'artista amb més premis Grammy de la història, amb 28 guardons al llarg de la seva carrera, davant dels 27 recollits per Alison Krauss.

'I can't breathe', de H.E.R., es va emportar el premi a la cançó de l'any. El premi a la cançó de l'any als Grammy reconeix els compositors d'un tema, mentre que el de gravació de l'any va destinat als productors, cantants, enginyers de so i altres membres de l'equip.

Es tracta d'un tema de reivindicació inspirat per les protestes racials que van esclatar als Estats Units durant l'estiu del 2020 després de la mort de George Floyd, asfixiat per un policia durant 8 minuts. El títol, 'I can't breathe' fa referència a la frase que Floyd va pronunciar abans de morir i que es va convertir en lema contra el racisme i la brutalitat policial.

L'elecció de l'Acadèmia de la Gravació nord-americana va ser rebuda amb sorpresa, ja que el tema de H.E.R. no figurava en cap travessa ni en les apostes de revistes musicals, que donaven per fet que el guardó es repartiria entre 'Cardigan', de Taylor Swift, o 'Don't start now', de Dua Lipa.

La mateixa H.E.R. va mostrar la seva sorpresa al sentir el seu nom i va recordar que va compondre la cançó per videotrucada amb la resta de productors, enmig de les protestes i el confinament pel coronavirus.

'I can't breathe' és un tall de R&B de més de 4 minuts que en la seva lletra inclou frases com «No puc respirar, m'estàs traient la vida, no puc respirar, algú lluitarà per mi?».

H.E.R. és una artista californiana, una mica desconeguda al mercat internacional, però molt popular en la indústria nord-americana, que ja va estar nominada el 2018 a àlbum de l'any pel seu disc homònim, que la va situar com a referència del R&B.

Malgrat les circumstàncies i dificultats, l'Acadèmia de la Gravació, que cada any organitza els Grammy, va convocar una impressionant llista d'actuacions, que va incloure, entre d'altres, Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars i HAIM.