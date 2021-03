«Paraules», la nova secció de Regió7 per conèixer l'origen dels mots

Regió7, en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística Montserrat, estrena una nova sèrie de càpsules informatives dedicades a difondre l'origen dels mots de la llengua catalana, ajudar a detectar el mal ús de barbarismes en el nostre dia a dia i al foment dels refranys en català.

Amb el títol de «Paraules», el nou contingut de Regió7 estarà format per vídeos breus que es publicaran amb una periodicitat setmanal i que el lector podrà trobar al web del diari, però també a les nostres xarxes socials, entre elles Instagram, Twitter, Facebook i Youtube.

La primera càpsula, per exemple, està dedicada a la paraula 'espardenya', un mot que poca gent sap que ve del món grec, on spartós es feia servir per anomenar a una espècie de ginesta que s'utilitzava per trenar cordes.

En properes setmanes, a través de «Paraules», el lector de Regió7 podrà descobrir també l'origen de mots tan diversos i tan utilitzats diàriament com colònia, llonganissa, sopa, xandall o botiga. I, és correcte emprar «agobiar» o «a palo seco» al parlar o escriure? La resposta és no i ben aviat ho explicarem en els seus respectius vídeos.

Per accedir a aquests continguts es pot seguir els perfils de Regió7 a Instagram (@diariRegio7), Twitter (@diariRegio7), Youtube (diariregio7) i Facebook (@diariregio7). I per conèixer més informació sobre l'ús del català també es pot seguir el compte de Twitter del CNL Montserrat (@CNLMontserrat).