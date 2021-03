Bernat Marquilles contraposa la il·lustració infantil amb la cara fosca de la societat

«S'ha de normalitzar la realitat en la qual vivim, entendre que no és senzilla i que es pot explicar als nostres fills i filles», així defineix, Bernat Marquilles, l'autor de l'exposició: «Invisibles als ulls. Imatges inquietes per un futur urgent».

Una sèrie d'il·lustracions que podreu trobar a l'Espai Jove Joan Amades fins al dia 31 de març, els dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h i tardes de dilluns a divendres de 16 a 19 h.

Marquilles explica que aquesta exposició neix fruit del seu imaginari i la necessitat d'expressar el que sent. Adoptant un to infantil, l'autor diu que la seva obra mescla la denúncia social amb colors i imatges infantils: «és una necessitat pròpia de denúncia, tenim molta sort de la vida que ens ha tocat, però hi ha temes que ens travessa a tothom i aquestes il·lustracions conviden a reflexionar l'espectador». Des de temes que critiquen la precarietat del sistema econòmic capitalista fins a l'ecologisme i el tractament del planeta.

La tècnica que utilitza majoritàriament en els seus dibuixos és l'aquarel·la: «m'ajuda a fluir molt els colors i li dona l'estètica que busco, això ho fusiono amb llapis i m'ajuda a aterrar tot l'aire de l'aquarel·la. Però a vegades també m'agrada treballar amb tinta per donar-li un toc més fosc a les il·lustracions».

En les seves obres no només hi ha temes relacionats amb la crítica social, també es poden veure dibuixos que han marcat la seva infància i que són tota una icona transgeneracional com és el cas de Bola de Drac.

Bernat Marquilles es va formar a l'Estudi Blau (Escola Joso) i l'Escola d'Art de Manresa, en els últims anys ha reprès el camí de la il·lustració. Des de la imatgeria de la il·lustració infantil, aquesta exposició és un viatge que dialoga amb totes les edats. Aquarel·les suggerents que parlen de les realitats que ens rodegen, les més agradables i visibles, i les més invisibles i oblidades.

Marquilles és sociòleg i tècnic de desenvolupament comunitari, és des de la dimensió social i comunitària que les seves creacions agafen un propòsit més enllà de l'expressió artística, reconeixent i reconeixent-se en un context de crisi sistèmica. Podeu consultar algunes de les seves obres a Instagram @bernatmarquilles o a bernatmarquilles.cat.

L'Ajuntament de Manresa ofereix de forma gratuïta dos espais a tots els joves per poder exposar les seves obres, l'Expressart, que s'ofereix als equipaments de joventut com són el Casal de Joves La Kampana i l'Espai Jove Joan Amades. Per poder fer ús d'aquests recintes cal que envieu un correu a: manresajove@ajmanresa.cat o trucar a 93 877 13 60.