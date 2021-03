Premis Gaudí 2021: tot el que has de saber de la gala de demà

Una gala en horari europeu. Així s'anuncien els premis Gaudí d'aquest any, en una cerimònia de tarda (aquest diumenge, a les 18.45 hores) en format presencial i amb les corresponents mesures de seguretat. I una festa, tot i que sigui en les condicions actuals, per rendir homenatge a les sales de cine, en una situació de precarietat inimaginable fa tot just un any. Un homenatge al cine català, en definitiva, que introduirà Andreu Buenafuente amb un monòleg de presentació i tindrà en els qui donaran els guardons les actrius, actors, directora i directors Leticia Dolera, Greta Fernández, Karra Elejalde, Willy Toledo, Maria Rodríguez Soto, Neus Ballús, Belén Funes, Carles Marques-Marcet i Jaume Balagueró, entre d'altres.

La gala d'aquesta edició número 13 dels premis de l'Acadèmia del Cinema Català, retransmesa en directe per TV3, iCat i Catalunya Informació, escollira les guanyadores entre les 32 produccions que competeixen aquest any. Tres són els títols més destacats a la rampa de sortida: 'Sentimental' (8 nominacions), 'La vampira de Barcelona' (14) i la gran triomfadora dels últims Goya, 'Las niñas' (12).

Els nominats seran a la platea de l'Auditori del Fòrum, amb un aforament del 30% reservat a acadèmics i autoritats. No faltarà l'actriu Carme Elías, que rebrà de mans d'una altra actriu il·lustre, Vicky Peña, el premi Gaudí d'Honor d'aquesta edició que serà, com la cerimònia recent dels Goya, un acte de resistència del cine contra la situació provocada per la pandèmia.