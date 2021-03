Petit Cine Club projecta avui (11.30 h) Zog, dracs i heroïnes (Gran Bretanya), estrenada el 2019, dirigida per Max Lang i Daniel Snaddon i amb una durada de 27 minuts. A continuació es projectaran els curts Zoo story, La reina Culet, Matilda i Un petit pas. Quatre curts protagonitzats per nenes valentes i imaginatives, per a 3 i 6 anys. La sessió es farà a la Plana de l'Om.