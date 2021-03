Carles Viarnès i Alba G. Corral actuen al Petit Palau amb un muntatge audiovisual

El pianista i compositor igualadí Carles Viarnès i l'artista visual Alba G. Corral presentaran, dissabte que ve, al Petit Palau de la Música de Barcelona, l'espectacle audiovisual Temps perdut per a un art inútil, que convida a reflexionar sobre la relativitat del temps en relació amb el canvi d'hora. Inspirats en Oscar Wilde i el seu Retrat de Dorian Gray, Viarnès i Corral exploraran la bellesa de la inutilitat de l'art, la contemplació que es perd, el temps que s'escapa sense remei. Un entotsolament amb el temps que també és narcisista. Viarnès i Corral produeixen bellesa i una brega contra la seva pròpia fragilitat en un concert, en la matinada del canvi d'hora, a mercè de les agulles del rellotge. És per això que l'actuació estava prevista que coincidís amb el canvi d'hora, a les 2 de la matinada, però per tal de respectar les mesures derivades de la covid-19, finalment es farà a les 8 del vespre.

Amb referents com Nils Frahm, Max Richter o Hauschka, el músic igualadí va obrir la seva discografia personal l'any 2012 amb Urban Tactus i va seguir amb una personal lectura del Llibre Vermell de Montserrat (2013) i Schematismus (2016), editat internacionalment. A final del 2019 arribava el seu darrer llarg, Nun, publicat per Bankrobber. Concidint amb el confinament, va publicar l'EP Ecos, amb tres reformulacions de temes de Camarón, La Casa Azul i El Petit de Cal Eril.