«No matarás», del manresà David Victori, guanya un dels sis Gaudí a què aspirava

L'actor Mario Casas es va endur ahir el premi Gaudí a la millor interpretació masculina pel seu paper protagonista al film No matarás, del manresà David Victori. És l'única estatueta que va aconseguir la pel·lícula de les sis a les quals aspirava. Casas, que va créixer a Esparreguera i Collbató, no va assistir a la gala, celebrada a l'Auditori del Fòrum de Barcelona, així que Victori va sortir a l'escenari per donar pas a un vídeo que l'actor havia enregistrat en cas d'aconseguir el guardó.

L'actor es va dirigir al públic i als espectadors en castellà i va donar les gràcies a Victori i als companys de rodatge. «David, t'ho he dit 55.000 cops, però moltes gràcies per regalar-me Dani [el nom del personatge que interpreta], i sobretot pel viatge que vam fer junts, ja fa un parell d'anys, i que ens ha canviat la vida. Ha estat un plaer conèixer-te», va dir a l'actor, que es va acomiadar lamentant el fet de no poder assistir a la cerimònia.

Més informació Rosa Maria Sardà va demanar no constar entre els morts durant els Premis Gaudí 2021.

La vampira de Barcelona, la revisió fílmica de la llegenda negra d'Enriqueta Martí, va ser la triomfadora de la cerimònia amb cinc Gaudí, entre ells el de millor pel·lícula. Las niñas en va guanyar quatre, entre els quals destaquen el de millor llargmetratge en llengua no catalana i el de millor direcció per a Pilar Palomero. El documental My mexican bretzel, amb tres, va entrar al pòdium de les més guardonades.

Gaudí d'honor a Carme Elias

Un dels moments més emotius de la gala va arribar amb el premi Gaudí d'honor-Miquel Porter 2021, que va recollir Carme Elias de mans de Vicky Peña, la seva companya a la funció Què va passar amb Bette Davis i Joan Crawford? L'actriu va agrair el suport del públic a la seva carrera, i també pel «gest de fidelitat» dels espectadors durant el darrer any anant als teatres i a les sales de cinema malgrat la pandèmia.

Gala segura

Per complir les normes sanitàries, la cerimònia es va traslladar a la tarda i, tot i que es va fer de forma presencial, es va reduir la capacitat de la sala al 30% (700 persones).

El palmarès, força repartit, confirma una majoria històrica de dones que ja s'apuntava a les nominacions d'aquesta edició.

La gala dels premis Gaudí ha volgut fer un homenatge a les sales de cinema, en una situació delicada després dels tancaments i les mesures preses per les autoritats sanitàries. Les butaques i les crispetes que han omplert l'escenari de l'Auditori del CCIB, l'entrega del premi del públic a la Sala Mozart de Calella, un In Memoriam rodat al Prado de Sitges, i el rodatge de l'espot al Principal són alguns dels elements que han teixit el leitmotiv de la cerimònia.

Produïda per El Terrat (The Mediapro Studios), dirigida per Enric Cambray, ha comptat amb la participació d'Andreu Buenafuente, que ha ofert un monòleg dedicat a Pepe Rubianes. De fet, la gala no va voler perdre el sentit de l'humor, malgrat la pandèmia i la delicada situació del cinema, i des del principi hi va haver gags, com el de Josep Maria Mainat com a fals conductor de la gala.

Per mitjà de l'actriu Elena Tarrats, l'Acadèmia del Cinema Català també es va solidaritzar amb «totes les víctimes» de presumptes abusos i assetjament a l'Institut del Teatre i a «qualsevol institució».