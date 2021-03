L'Ajuntament atorga una subvenció de 50.000 euros a Casa de la Música

L'Ajuntament de Manresa, Casa de la Música de Manresa i l'Associació Xarxa de Cases de la Música han signat –electrònicament. un acord de col·laboració per mitjà del qual el consistori atorga una subvenció 50.000 euros per a donar suport a totes les activitats musicals que es desenvolupen a la ciutat incloses dins el projecte Casa de la Música 2021. L'acte de signatura ha anat a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; el director de Casa de la Música de Manresa, Daniel Castellano Cardoso, i el representant de l'Associació Xarxa Cases de la Música, Jordi Planagumà Vilamitjana. Les Cases de la Música són un model de gestió cultural on les empreses privades, les entitats públiques i l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), treballen conjuntament per a promoure la formació, la creació, l'exhibició i la difusió de la música popular i moderna a Catalunya. Les Cases de la Música s'aglutinen en una xarxa amb l'objectiu de coordinar i potenciar les seves activitats. En aquests moments hi ha Cases de la Música a Mataró (2005), Gironès (2005), Hospitalet de Llobregat (2006), Terrassa (2008), Manresa (2008) i Lleida (2020). L'objectiu es dotar d'eines de creació, experimentació i exhibició els creadors i artistes, fomentar la creació de nous públics, apropar la cultura als joves i enfortir el teixit de la indústria musical a Catalunya.