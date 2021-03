El lliurament del premi Amat-Piniella es farà, finalment, el dimarts 13 d'abril

L'acte de lliurament del 21è Premi Joaquim Amat-Piniella, se celebrarà, finalment, el dimarts 13 d'abril, a les 19 h, a l'espai Plana de l'Om de Manresa. És el segon canvi de data en el lliurament d'un guardó que s'havia de fer el febrer. Els finalistes de l'edició d'enguany són Sebastià Alzamora amb Reis del món; Joan Francesc Mira amb Tots els camins, i Àlvar Valls amb Entre l'infern i la glòria.El guardó, convocat conjuntament Òmnium Bages-Moianès i l'Ajuntament de Manresa, té una dotació econòmica de 2.000 euros per a l'obra guanyadora.Abans del lliurament del premi es projectarà un audiovisual, realitzat per Oriol Segon que repassa les tres obres finalistes i les relaciona amb l'obra de Joaquim Amat-Piniella. L'aforament de l'acte és limitat. Les invitacions es poden aconseguir a www.kursaal.cat o a les taquilles del teatre. L'acte es podrà seguir en directe per streaming a YouTube Manresa Cultura.