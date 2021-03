La manresana Parcir participa en la iniciativa editorial «Llibre Local»

Vuit editorials catalanes, entre les quals la manresana Parcir Edicions, s'han agrupat sota el segell «Llibre Local» per tal d'«incentivar» l'edició, impressió i disseny de llibres a Catalunya. El segell es va crear fa vuit anys a iniciativa de Comanegra i en els darrers dos anys s'hi han adherit diverses editorials com la manresana més Nanit Editorial, Piscina petit oceà, La Topera, Mosaics, Pol·len Edicions i Yekibud, que aquest Sant Jordi, per primera vegada, s'organitzaran per mostrar les novetats i difondre els objectius de la iniciativa. Per això instal·laran una parada davant la fàbrica Lehmann. Asseguren que «Llibre Local» és un segell que vol «donar suport» al teixit industrial de les arts gràfiques de Catalunya i conscienciar sobre l'impacte mediambiental dels llibres.

A banda de la unió formal, el logotip del segell s'inclou a la coberta dels llibres. «Com a lectors no tenim el costum de mirar els crèdits d'un llibre i és precisament això el que necessitem canviar. Hem de mirar els crèdits d'un llibre de la mateixa manera que, cada cop més, es mira l'etiqueta d'un jersei», reivindicava ahir la directora executiva de l'editorial Comanegra, Alba Cayón. Així, Cayón assegurava que Catalunya té un «fort pulmó» en les arts gràfiques i ha xifrat en un 4 % la població que treballa en el sector. A més, va apuntar que de tota l'ocupació d'arts gràfiques de l'Estat, un 27% es troba a Catalunya. Amb aquestes xifres, el segell «Llibre Local» vol potenciar aquest sector i crear «consciència».

En la presentació d'ahir Cayón també va explicar que, segons un informe del sector elaborat per DBK, un 28% dels llibres que s'editen a Catalunya es fabriquen a països asiàtics. «És una incoherència que llibres que parlen sobre el canvi climàtic estiguin impresos a l'altra punta del món», resumia Mertxe París, de Mosaics Llibres. En aquesta línia, des del nou segell explicaven que estan treballant, també, per incorporar una certificació mediambiental.

«Una persona que adquireix un llibre té dret a saber el seu impacte ambiental i un grup que produeixi un llibre té la responsabilitat de comunicar-ho», apuntava l'editor de Comanegra, Jordi Puig. Per això defensen l'«eco-edició», que fa referència a incorporar els criteris mediambientals en la producció dels llibres. Des del segell destaquen la importància de l'ús de paper 100% reciclat o provinent de boscos gestionats de manera responsable i fixar-se en la «motxilla ecològica».

Novetats editorials

Les novetats del segell per Sant Jordi es podran adquirir durant la diada a la fàbrica Lehmann, on s'instal·larà una parada amb el lema «Per Sant Jordi, regala amb segell Llibre Local». Entre les propostes destaca la gran quantitat de llibres infantils. Cayón remarcava que això suposa un «mèrit doble», ja que la majoria de llibres que es produeixen fora de Catalunya són per infants.

Entre els llibres per infants des del segell van destacar Què li passa a l'Elna? (Mosaics Llibres), sobre l'assetjament en l'àmbit escolar i il·lustrat pel manresà Joan Turu; Els teus somnis i Les veus del mar (Nanit), que expliquen en format conte lletres de cançons; i EscolAQUA' (Piscina, un petit oceà). En narrativa,els responsables de les editorials han destacat Carn nua Llibres Parcir), sobre l'experiència de la bagenca Blanca Soler, que va patir anorèxia; Espies de Barcelona (Comanegra), que recull la vida dels detectius de la capital catalana i Contes foscos (Comanegra) d'Edgar Allan Poe i que, al mateix temps és el cinquè títol de la col·lecció «Portàtils». A més, després de l'èxit de La capsa vermella (Comanegra), l'editorial ha editat aquest any L'endemà de la retirada, un nou llibre amb imatges del fotògraf Antoni Campañà.

El catàleg de novetats inclou tant narrativa com poesia, fotografia o llibres de receptes, entre altres. L'únic requisit, van reiterar des de «Llibre Local», és que el volum porti el segell.