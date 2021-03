El Museu de Montserrat reobre durant tres dies, el 2, 3 i 4 d'abril

El Museu de Montserrat (MDM) reobrirà les seves portes els dies 2, 3 i 4 d'abril (de Divendres Sant a Diumenge de Pasqua), de 10 a 14 h. Durant aquests tres dies, a més de la col·lecció permanent, el visitant podrà gaudir de les dues exposicions temporals que estaven obertes abans del tancament pel confinament (13 de març de 2020): Palimsest: allò subjacent, una mostra retrospectiva sobre els temes més rellevants d'Àlex de Fluvià (1966-2015), com ara la incertesa, la dualitat, la contradicció i l'esperança; i Memòria, de Jordi Isern (1962), que consta de tres parts amb prop de 150 obres, totes elles creades per a aquesta instal·lació, i que mostren les etapes d'un procés de reflexió i de vivència personal de l'artista.

Palimpsest: allò subjacent, comissariada per Jimena Flores, mostra a l'Espai d'art Pere Pruna l'obra d'Àlex de Fluvià, que és un híbrid de diferents observacions culturals experimentades durant llargs viatges, contrastades amb les seves profundes arrels mediterrànies. La mostra és un reconeixement a un pintor català que va morir molt jove per malaltia. La seva pintura abstracta, colorista i de gran força gestual destaca per la superposició de capes i el predomini del traç cal·ligràfic.

A Memòria, que es pot veure a la Sala Daura, Jordi Isern, que ha fonamentat el seu treball artístic dels darrers anys en la reflexió sobre la mirada de la pintura, l'artista es preocupa per generar a l'espectador un clima perceptiu i transcendent i les seves exposicions-escenaris pretenen generar espais on es pugui respirar profundament l'obra.