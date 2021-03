Kay Produccions obre l'any amb tres pel·lícules pendents d'estrena

«Vius i amb bones perspectives». Així va tancar el 2020 i ha començat el 2021 la manresana Kay Produccions, que, des de la seva creació, a mitjan anys noranta, ha treballat en més d'una seixantena de pel·lícules, sèries i programes televisius encarregant-se de la producció musical; els darrers anys amb les bandes sonores i melodies del compositor manresà Francesc Gener. Sobre la taula, l'empresa audiovisual manresana té tres produccions que s'haurien d'estrenar aquest 2021 després de tots els retards provocats per la pandèmia: un film per a cinema i televisió i dues pel·lícules.

Acabades i a l'espera de data, Un mundo para Julius, una coproducció de RTVE amb Visiona TV i les productores Tombuktú Films (Perú) i Machaco Films (Argentina). Dirigida per Rossana Díaz Costa, el film adapta la novel·la homònima d'Alfredo Bryce Echenique i se n'han fet dues versions, una amb més metratge per a cinemes i una reduïda, per a la petita pantalla. També, Chavalas, l'estrena en el llargmetratge de ficció de Carol Rodríguez, un film de barri i amistat protagonitzat per Vicky Luengo (Antidisturbios), Elisabet Casanovas (Merlí), Carolina Yuste (Carmen y Lola) i Ángela Cervantes (Com si fos ahir) en una producció de Chavalas La película A.I.E., que distribuirà Filmax i que, podria arribar als cinemes aquesta primavera; i l'andorrana El fred que crema, amb el guió del manresà Agustí Franch i basada en la seva pròpia obra de teatre, Fred. Un thriller dramàtic que dirigeix Santi Trullenque i que protagonitzen Greta Fernández i l'actor alturgellenc Roger Casamajor. Produïda per Red Nose Produccions, Films de l'Orient i Arlong Productions, El fred que crema va acabar el febrer el rodatge i aquest mes ha començat l'enregistrament a estudi de la banda sonora, que mesclarà i masteritzarà Josep Antoni Castaño, Nyanyo.

El manresà Joan Cayuela, responsable de la productora, explica que tot i la pandèmia, que va provocar treballar amb moltes intermitències, «vam tancar el 2020 millor del que ens podíem esperar ara fa un any». La sort? «Que tenim clients diversificats que saben que rebran puntualment un producte acabat; no es tracta només de les composicions sinó de tot el que l'envolta com, per exemple, la gestió de drets editorials». Entre els darrers projectes, Kay Produccions, que treballa amb grups com Diagonal TV, Ganga o El Mundo, també ha participat en espais televisius com Obrim Fil, de Xavier Sardà o La primera pregunta, amb la sintonies de Francesc Gener. L'objectiu? «Poder tenir de dos a tres produccions de cinema a l'any mentre ho compaginem amb productes multimèdia», assenyala Cayuela.