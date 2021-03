El Sónar també cancel·la la seva edició del 2021

L'edició de Sónar prevista per aquest juny es cancel·la i els organitzadors emplacen el públic els dies 15, 16, 17 i 18 de juny del 2022. Les dades sanitàries, les restriccions de mobilitat i la manca d'una normativa per als grans esdeveniments fan "inviable" el festival en les condicions "desitjables", segons detallen en una nota. El certamen, però, no s'atura i impulsa dos nous festivals a la capital catalana. Del 27 al 30 d'octubre, el Sónar organitzarà per primera vegada a Barcelona el festival AI and Music, centrat en els reptes de la intel·ligència artificial en la creació musical. La iniciativa conviurà amb el SónarCCCB, una iniciativa presencial amb escenaris amb música en viu, conferències, debats i presentacions de Sónar+D.

Tots dos nous festivals tindran un format híbrid, però seran prioritàriament presencials. En total hi haurà més de 60 activitats en viu i algunes específicament en línia, amb l'objectiu de proposar continguts específicament dissenyats per a les audiències digitals.

Els mesos previs a l'AI and Music Festival, Sónar i la UPC actuaran com un Thinking Lab liderat per la Universitat, per a promoure un diàleg entre l'art, la ciència i la tecnologia entorn de la intel·ligència artificial (IA). AI and Music està impulsat pel programa S+T+ARTS de la Comissió Europea i en associació amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Betevé.



L'edició d'aquest any

L'edició de Sónar Barcelona prevista per a aquest mes de juny no es podrà fer, però el Sónar treballa ja amb la mirada posada al juny de 2022 i comunicarà en breu es comunicarà el primer avanç de programació. Els que ja tenien entrades i acreditacions professionals de 2020 i 2021 podran demanar el reemborsament de l'import a partir del 12 de maig, però el festival farà públics diversos avantatges si decideixen conservar el seu tiquet per al 2022.



Activitat durant tot l'any

L'activitat de Sónar a 2021 no només es limita a aquestes dates, sinó que s'expandeix des d'ara i fins a final d'any amb sinergies i col·laboracions a nivell local i internacional, involucrant-se en projectes artístics i de recerca com On-The-Fly, projecte europeu liderat per Hangar, els festivals de la plataforma We Are Europe, el Taller de Músics, Factory Berlin, el nou projecte audiovisual PRSNT, el festival de cinema documental musical In-Edit, el centre de cultural digital IDEAL, el projecte EINA IDEA impulsat per la Fundació EINA, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Departament de Cultura a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

Així mateix, també aquest any se celebrarà la 5a edició de Sónar Istanbul, el proper 2 d'octubre. Sota el lema #ThisIsSonar, tots aquests projectes s'ampliaran a través dels canals de Sónar i Sónar+D, creant una programació digital.