El Casino reflexiona sobre la identitat dels joves en l'era digital

La sala d'exposicions del Centre Cultural el Casino de Manresa acull a partir d'avui la mostra Time on Quaaludes and Red Wine, d'Anna Galí, un projecte nascut de la dura experiència de veure morir un fill per sobredosi. Aquesta proposta de fotografia, investigació i documentació s'inaugura a les 19.30 h i es podrà veure fins al 2 de maig, de dimarts a diumenge de les 17.30 a les 20.30 h amb entrada gratuïta.

La mostra Time on Quaaludes and Red Wine, produïda pel Festival Panoramic i Grisart, va emergir de la vivència personal d'Anna Galí (Girona, 1968) a partir de la mort d'un fill de 18 anys per culpa de les drogues. Tal i com explica l'artista, «després de la seva mort, i gràcies a aquesta nova herència que deixem, la digital, descobreixo en els seus dispositius i les seves xarxes socials una part d'ell que s'amagava sota la seva aparença de normalitat excepcional: una persona turmentada que va buscar en el consum de drogues una via d'escapament a la seva incomoditat al món, i que va compartir aquesta part més íntima i secreta a través de xarxes socials i Internet».

A través de fonts i llenguatges diversos, com l'arxiu familiar, imatges i textos apropiats, documents personals i imatges de creació pròpia, Galí tracta qüestions com la dualitat entre la identitat que ensenyem a les persones properes i la que exhibim al món virtual, les relacions familiars, la formació de la personalitat durant l'adolescència, les addiccions, la mort i el dol.

«Time on Quaaludes (nom d'una droga recreativa) i Red Wine és un intent de reunir de nou la seva identitat mitjançant el nou llegat digital i les pistes que tots deixem al món digital, a través del qual els desapareguts ens parlen directament i ens mostren les parts que desconeixíem», explica la gironina al seu web: «és una part essencial del meu procés de dol, però també és una manera de fer sentir la veu de Tomeu i deixar explicar ell mateix la seva història; una història en què els seus companys es poden veure identificats en molts aspectes».

Galí afegeix que «en els materials trobats després de la seva mort, vaig descobrir algú turmentat que, consumint medicaments i altres substàncies, buscava una sortida. A part del dolor de la pèrdua en si, sentia que no sabia qui era el meu fill i que necessitava comprendre'l per saber a qui havia de recordar, trobar a faltar i seguir estimant».

La mostra exposa com l'habitual «bretxa generacional» que hi ha entre pares i fills s'ha anat eixamplant a causa de la tecnologia. «La generació de Tomeu ha viscut la segona revolució de la fotografia digital, afavorida per les eines connectades i les xarxes socials; la seva història visual es mostra des de les primeres fotos de la pel·lícula de l'àlbum familiar fins a les darreres fotos i vídeos compartits a Snapchat o Instagram».

La mostra també té una proposta educativa pensada per a centres de secundària i batxillerat i altres col·lectius de joves. Per a més informació i reserves cal escriure al correu centrecultural@ajmanresa.cat o bé trucar el telèfon 93 872 01 71.