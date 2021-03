Llibres que respiren

L'editor i escriptor italià Roberto Calasso reflexiona sobre la necessitat de mantenir un ordre a les biblioteques, ja siguin públiques, privades o personals. Un breu assaig en què recorre escenaris rellevants i inesperats de la cultura europea.

Les editorials han de fer col·leccions? S'hi ha d'escriure, als llibres? Hom llegeix de seguida els volums que adquireix? De quina manera s'ha d'ordenar una biblioteca: alfabèticament, per temes...? Publicat en una edició no venal el desembre del 2018 al segell Adelphi que el mateix Calasso presideix, el text Com ordenar una biblioteca viatja fins a la biblioteca d'Aby Warburg a Hamburg com a punt de partida d'una llarga digressió sobre els usos i costums de les persones a qui plau l'afany d'acumular llibres. Alguns, fins a l'extrem de convidar la ciutadania a fer-ne ús.

Calasso rememora com de petit havia vist infinitat de vegades els infolis llatins dels prestatges del seu pare, i convida el lector a passejar amb ell per biblioteques, llibreries de vell, textos antics i subhastes on es poden comprar tresors bibliogràfics. Una amena passejada que es completa amb tres altres textos sobre el món de l'edició i la literatura, elaborats en els darrers anys.