Mariscal també se'n va de Manresa

El 31 de març, la sabateria Focus del carrer Guimerà de Manresa tancarà portes després de 37 anys exactes. No només desapareixerà un comerç emblemàtic de la ciutat, sinó també el mobiliari que el dissenyador Javier Mariscal (València, 1950) va fer expressament a petició del seu propietari, Ramon Salvadó, per a un establiment que es va inaugurar el 31 de març del 1984. Mariscal va dissenyar la gràfica de les característiques bosses de Focus -ara exposades a l'aparador de la botiga-, el rètol de la façana -pintat a mà-, així com el taulell central i els quatre expositors-miralls, construïts artesanalment pel propi creador en el taller de Pepe Cortés. Ara, el material es repartirà entre el Museu del Disseny de Barcelona, dos col·leccionistes de Madrid i de Terrassa i la família Salvadó. Ells es quedaran els esbossos que va dibuixar Mariscal per crear el mobiliari -se'n farà una còpia per al Museu del Disseny-, i la dotzena de bosses (amb 11 grafismes diferents), que han encabit durant més de tres dècades les sabates de Focus.

La pandèmia, explicava Paco Salvadó, al capdavant de Focus, ha accelerat el tancament d'una botiga -el local és un lloguer- a la qual la cambra de la propietat busca nous inquilins. Havien de trobar una nova família per a les peces de Mariscal, apunta Salvadó. El dissenyador manresà Josep M. Ballús, que havia estat amic personal de Ramon Salvadó i que el 1996 va redecorar la botiga que ha perdurat fins avui, és qui s'ha encarregat de buscar nous propietaris per al mobiliari del dissenyador: «Són peces úniques, construïdes expressament per a Focus i una mostra dels primers treballs en volum d'en Mariscal», remarca Ballús. Tant el taulell com els expositors estan fets de marbre negre, fusta d'arrel, alumini anoditzat i mirall. Peces que parlen de l'avantguarda d'una època.

El 1984, Focus va ocupar el local de la històrica botiga de gènere de punt Can Orriols amb una reforma per transformar-se en sabateria amb les idees de Ramon Salvadó i el projecte tècnic de Jaume Soldevila. És quan es va incorporar el mobiliari de Mariscal a qui Ramon Salvadó ja havia demanat el grafisme de les bosses. «El Ramon era un home avançat al seu temps, amb un ull molt fi», apunta Ballús. La primera bossa amb disseny de Mariscal, recorda Paco Salvadó, encara es va utilitzar a Calçats Salvadó, l'històric establiment de la família, al carrer Sant Miquel, que van regentar tres generacions i que va conviure amb Focus fins al 2012.

Dilluns, els tècnics del Museu del Disseny ja s'emportaran un dels quatre expositors de Mariscal; els altres tres i el taulell es guardaran en un magatzem a l'espera dels nous propietaris. En principi, el col·leccionista madrileny, un dels grans experts en Mariscal, amb més de 150 peces del dissenyador, es quedarà el taulell i dos expositors;i el de Terrassa, especialitzat en mobles, el quart expositor. Ballús ha contactat també amb el Museu de Manresa per si alguna peça pot ser d'interès. El rètol, de moment, romandrà on és avui: a la façana de Focus.