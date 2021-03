Test d'antígens negatiu, mascaretes ffp2 i pista dividida: el Sant Jordi acull el primer gran concert en pandèmia

Els grans festivals de música es conjuren aquest dissabte a la tarda per demostrar la viabilitat dels concerts multitudinaris en pandèmia. Prop de 5.000 persones assisteixen al concert de Love of Lesbian organitzat al Palau Sant Jordi sota la iniciativa 'Festivals x la Cultura Segura'. Totes han hagut de superar un test d'antígens i posar-se una mascareta ffp2 lliurada per l'organització. Dins el recinte, s'han senyalitzat itineraris de sentit únic i la pista ha quedat dividida en tres sectors. Són els requisits de seguretat sanitària que marquen un concert on, per primer cop en un any, no caldrà mantenir distàncies de seguretat. A l'entrada, els espectadors sentien "nervis" i "il·lusió" davant l'ocasió de reprendre una "certa normalitat".

Des de les cinc de la tarda, els milers d'assistents al concert de Love of Lesbian han entrat esglaonadament als tres sectors en què ha quedat dividit el Palau Sant Jordi. Tots ho han fet seguint estrictament les mateixes mesures preventives per evitar la propagació de la covid-19: mostrar el resultat del test d'antígens negatiu, sotmetre's a una presa de temperatura i canviar la mascareta que duien per posar-se una de tipus ffp2 lliurada per l'organització.

Tot un seguit de tràmits que els espectadors han entomat amb entusiasme. "Tinc moltíssimes ganes de viure aquest concert", explicava a l'ACN la Maria, de Granollers, mentre feia cua gairebé tres hores abans del concert. "Em fa moltíssima il·lusió recuperar la vida normal, i venir a veure Love of Lesbian encara me'n fa més", afegia.

A la mateixa cua, l'Ignasi assegurava que escoltar les proves de so mentre esperava accedir al Sant Jordi li generava "nervis". Un neguit especial que relatava amb la "tranquil·litat" de saber que tots els assistents al concert han donat negatiu de covid-19 aquest mateix matí.

La majoria dels assistents aplaudien que la prova pilot d'un gran concert en pandèmia sigui amb la rúbrica de Love of Lesbian. "Quan van anunciar aquest acte, dins la colla en vam tenir prou amb enviar-nos un parell de whatsapps per comprar les entrades. Ho teníem claríssim", apuntava en Siscu, de Vilafranca del Penedès. Ell i el seu grup d'amics estaven expectants per poder gaudir del grup, "sobretot tenint en compte que són a punt de treure nou disc".

Dins el Sant Jordi, els assistents han quedat repartits en tres sectors, on hi ha llibertat de moviment. Tot un canvi respecte els esdeveniments culturals que s'han celebrat durant el darrer any, en què la covid ha obligat a mantenir permanentment les distàncies de seguretat entre els assistents. "Tenim moltes ganes de poder tornar a un concert com els d'abans", explicaven alguns d'ells abans que sonés el primer tema de Love of Lesbian.

En comparació als grans concerts pre pandèmia, però, aquest cop els espectadors no poden beure ni menjar a peu de pista. Totes dues coses cal fer-ho als tres bars habilitats a cadascun dels sectors, separats de la zona del concert com a mesura preventiva per evitar eventuals contagis.

Tot i que l'actuació d'aquest dissabte no està considerada un assaig clínic, els espectadors sí que han hagut de donar el seu consentiment per a què l'organització pugui rastrejar-los a través del sistema públic de salut durant els següents dies per tal de saber si donen positiu de covid-19. L'objectiu és poder comparar-ho amb la incidència global del virus.

El concert està liderat pels responsables dels festivals Cruïlla, Vida, Sónar, Canet Rock i Primavera Sound, i compta amb la col·laboració del Govern i de l'Hospital Germans Trias. El concert i tota la logística sanitària que l'envolta té un cost de 200.000 euros, dels quals es preveu que entre 80.000 i 90.000 euros quedin finançats amb les entrades. La resta, és inversió a fons perdut per part dels organitzadors.



Neteja constant amb llum polsada ultraviolada



Pel que fa a la neteja de l'espai, abans i durant el concert s'ha desplegat un dispositiu especial que tindrà una fase final quan es buidi el recinte. L'empresa responsable de la desinfecció, Ndavant, ha marcat set zones diferents al conjunt del Sant Jordi. Cada zona té un equip assignat que s'encarrega de netejar els lavabos i tots els espais de contacte, com poden ser les baranes o poms de les portes. Tots els treballadors també s'han fet proves d'antígens.

Les tasques de neteja compten amb el robot Xenex. Es tracta d'un sistema de llum polsada ultraviolada tipus C que, segons l'empresa, en menys de dos minuts elimina el rastre de la covid-19. És el mateix sistema que utilitzen a una desena d'hospitals catalans, com l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron o l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.

