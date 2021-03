Sèries i pel·lícules per gaudir amb nens aquesta Setmana Santa

Les plataformes de televisió ofereixen aquests dies estrenes per renovar l'oferta d'animació i cine familiar i poder-la compartir amb els més petits de casa. A continuació, t'oferim una gran varietat de sèries i pel·lícules per mantenir els fills entretinguts al llarg d'aquesta Setmana Santa.



Disney +

La plataforma ha afegit a la seva graella habitual la sèrie Somos los mejores, una nueva era, per a majors de 6 anys, i que està centrada en un equip d'hoquei juvenil que s'ha d'enfrontar a la dura competitivitat de l'esport. En dibuixos animats, han estrenat la sèrie Solar opposites, sobre una família d'alienígenes que s'ha d'adaptar als EUA.



Amazon Prime:

Ha estrenat la pel·lícula animada 'Mascotas 2', i la pel·lícula 'Chicos buenos', sobre una colla preadolescent i les seves aventures. També ha estrenat la sèrie de dibuixos animats per adults de superherois 'Invencible', on el protagonista és un adolescent que hereta els superpoders del seu pare i ha d'aprendre a utilitzar-los.



Netflix:

Les famílies poden veure la pel·lícula animada 'Secret magic. Control Agent', una adaptació del conte de Hansel i Gretel traslladada a uns nens que actuen com agents secrets que investiguen la desaparició d'un rei. També poden veure 'Yes Day', una pel·lícula sobre uns pares a qui els costa dir 'no' a tot el que demanen els seus fills... i això els suposa un munt d'aventures.

Una altra bona proposta és la nova sèrie 'The irregulars', centrada en l'etapa victoriana i que posa el focus en un grup de joves que treballa per a Sherlock Holmes per aclarir misteris. Aquesta entrega va dirigida per a un públic major de 16 anys.



HBO

A la seva secció 'Kids' la plataforma té una àmplia oferta per a nens de totes les edats, amb un apartat especial per als dibuixos animats més interactius, 'Aprende conmigo'. 'Dora la exploradora', 'Barrio Sésamo', '¡Peppa Pig' i 'Pocoyó' són apostes segures.I si encara no les heu vist, també us recomanem veure 'Cómo entrenar a tu dragón' i 'Cómo entrenar a tu dragón 2'. A què esperes?