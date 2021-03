El director puig-reigenc Josep Pons serà investit doctor «honoris causa» per la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) investirà doctor honoris causa al puig-reigenc Josep Pons Viladomat, director musical del Gran Teatre del Liceu, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. La distinció se li concedeix "pel seu compromís amb el panorama musical de Catalunya; per la seva contribució en la recuperació i difusió del patrimoni musical hispànic; pel seu suport als compositors contemporanis i a les noves generacions d'instrumentistes; per la creació de projectes innovadors i d'excel·lència; pel seu esforç per obrir el fet musical als nous públics del segle XXI". L'acte se celebrarà dimecres 7 d'abril a les 12 del migdia a l'Auditori de la UAB i serà el primer acte presencial que organitza la Universitat amb aforament restringit per la pandèmia i es podrà seguir en directe pel canal Youtube de la UAB



Josep Pons

Considerat un dels directors més rellevants de la seva generació, Josep Pons és el director musical del Gran Teatre del Liceu. L'any 1985 va fundar l'Orquestra de Cambra Teatre Lliure i, l'any 1993, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. És director honorari de l'Orquesta y Coro Nacionales de España i de l'Orquesta Ciudad de Granada, de les quals va ser director artístic i titular. Va ser també director musical executiu de les cerimònies olímpiques de Barcelona 92.

L'any 1999 va ser distingit amb el Premio Nacional de la Música que atorga el Ministeri de Cultura, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts i doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El 2019 va ser guardonat amb la Medalla d'or al mèrit en les Belles Arts.

Ha enregistrat una cinquantena de títols per a Harmonia Mundi France i Deutsche Grammophon, i n'ha obtingut els màxims guardons: Grammy, Cannes Classical Awards, Grand Prix de l'Académie Charles Cross, Diapasson d'Or i Choc de la Musique.

Dirigeix habitualment les principals orquestres i ho fa a les sales d'arreu del món, i ha establert una relació continuada amb l'Orchestre de París, la Philharmonia, la City of Birmingham, la Gewandhaus de Leipzig, la Staatskapelle de Dresden, l'NHK de Tòquio o la BBC Symphony Orchestra, amb la qual ha fet diverses aparicions als BBC Proms de Londres.

Va debutar al Gran Teatre del Liceu el 1993 i des del 2012 n'és el director musical, amb l'encàrrec de projectar l'orquestra en l'àmbit internacional



La cerimònia

El catedràtic del Departament d'Art i Musicologia de la UAB, Francesc Cortès, padrí del doctorand, llegirà la laudatio o discurs en el que glossarà els mèrits de Josep Pons. El rector de la UAB, Javier Lafuente, li farà el lliurament del diploma i li atorgarà la medalla de doctor honoris causa. I Josep Pons pronunciarà la lliçó magistral titulada «Qui soc. Com soc. Què faig.».



Després es projectarà un fragment de l'orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, interpretant "El amor brujo", de Manuel de Falla. L'​acte acabarà amb el cant del Gaudeamus Igitur.