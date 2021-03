Marquilles proposa una mirada crítica a «Invisibles als ulls»

«S'ha de normalitzar la realitat en la qual vivim, entendre que no és senzilla però que es pot explicar als nostres fills i filles», així defineix Bernat Marquilles Invisibles als ulls. Imatges inquietes per un futur urgent, una dotzena d'il·lustracions que ofereixen una mirada crítica al nostre entorn: de la precarietat del sistema econòmic capitalista fins al maltractament del planeta. L'exposició es pot veure a l'Espai Jove Joan Amades fins demà: avui, de 9 a 14 h, i i avui i demà, de 16 a 19 h. L'autor, sociòleg i tècnic de desenvolupament comunitari, assenyala la denúncia social i ho fa amb imatges infantils amb la intenció que l'espectador reflexioni. Fa servir l'aquarel·la perquè, diu, «m'ajuda a fer fluir els colors i a aconseguir l'estètica que busco». També treballa amb tinta per «donar-li un toc més fosc a les il·lustracions». En les seves obres no només hi ha temes relacionats amb la crítica social, també es poden veure dibuixos que han marcat la seva infància, icones com Bola de Drac. Bernat Marquilles (@bernatmarquilles o bernatmarquilles.cat) es va formar a l'Estudi Blau (Escola Joso) i a l'Escola d'Art de Manresa.