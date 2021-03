Ollé nega haver tingut mai cap «comportament legalment reprovable» amb els alumnes de l'Institut del Teatre

El dramaturg Joan Ollé ha negat haver tingut mai cap "comportament legalment reprovable" amb els alumnes de l'Institut del Teatre. Ho afirma en un comunicat que ha enviat a 'El Periódico' un mes després que esclatés l'escàndol sobre els presumptes abusos a alumnes d'aquesta institució cultural destapat pel diari 'Ara'. Segons afirma 'El Periódico', Ollé s'ha esperat a declarar davant la Comissió per la Prevenció de l'Assetjament Sexual, a la seu de la Diputació de Barcelona, de qui depèn l'Institut del Teatre, i un cop ho ha fet, el divendres 26 de març, ha donat el seu punt de vista sobre la qüestió al comunicat. Al text assegura que no ha pretès mai "obtenir cap avantatge" de la posició de docent.

Les denúncies sobre presumptes abusos sexuals i de poder van provocar la dimissió de la direcció de l'Institut del Teatre, que prèviament havia supès Ollé de les seves funcions de docent a la institució després de 40 anys de trajectòria.

"Tinc l'absoluta convicció que mai he comès cap comportament legalment reprovable" cap als alumnes, "però em resulta ara evident que si la meva manera d'ensenyar i de comunicar ha pogut fer mal, de manera no intencionada, a algú, demano perdó tant als que m'han denunciat com als que no ho han fet", afirma Ollé al text que reprodueix 'El Periódico'.

També hi afirma que mai ha "pretès obtenir cap avantatge" de la posició de docent i admet haver "confraternitzat" amb els alumnes "fora de les hores de classe". També afirma que "fins ara" ningú li ha fet saber "que s'hagi sentit molest, ofès o maltractat" pels seus actes o paraules. "Una altra cosa és que a alguns no els agradés el meu caràcter ni compartissin el meu sentit de l'humor. Però això no és cap delicte, ni una agressió a ningú", afegeix.

A més assegura que "mai" ha mantingut "cap tipus de relació sentimental ni sexual amb cap alumna ni alumne en cap cas sota cap circumstància", i reitera que no ha utilitzat mai la seva posició acadèmica "per assetjar ningú ni per treure'n partit de cap altra manera". I afegeix: "Malgrat que els meus alumnes han sigut sempre majors d'edat i amb capacitat de consentiment, per mi aquesta ha sigut una línia vermella que mai he trepitjat". També anuncia que estudia accions legals contra una publicació en la qual se'l va titllar de "depredador sexual".

Finalment indica que està disposat a "discutir, valorar, donar la raó" i "si fa falta" tornar a disculpar-se amb els qui considerin que "alguns aspectes" de la seva "personalitat pedagògica" no són "els més adequats per a la seva sensibilitat, i es van sentir ferits".

Acaba demanant que no se'l condemni "abans de ser jutjat" i amenaça de denunciar qui l'hagi difamat.