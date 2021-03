El vi marida amb la novel·la negra

En el peculiar món del vi, una ampolla de Chateau d'Yquem és una meravella criada a la zona de Bordeus a l'abast de poques butxaques. «El preu pot oscil·lar entre els mil i els nou mil euros», explica Dami Vila, que reconeix amb tota naturalitat que «vaig tenir la sort, a Londres, de provar una ampolla de setze mil». Gastrònom i sommelier, va néixer el 1981 a Buenos Aires i ja porta mitja vida a Artés, on treballa al restaurant pizzeria Al Punt i col·labora amb les Caves Artium. Un ampli bagatge que es transmet en les pàgines d'una novel·la negra esbojarrada que també beu de la seva fascinació pels còmics i les sèries.

«Els llibres que tracten el món del vi acostumen a ser guies», explica Vila, «però jo volia que el vi fos un personatge més». El 2018 va publicar El collar y el Petrus del 81 (Universo de Letras) i ara treu Matacans y el Château d'Yquem del 2005 amb el segell manresà Llibres Parcir. La presentació tindrà lloc el dimarts 13 d'abril (19 h) a l'Escola d'Hoteleria Joviat de la capital bagenca, on precisament Vila hi va estudiar i va compartir amb companys i docents moltes hores d'estima i aprenentatge pel món de la cuina.

«La novel·la és una ficció absoluta, però també és el meu homenatge a la DO Pla de Bages, hi expresso el sentiment d'agraïment que tinc per aquesta terra, el món del vi m'ho ha donat tot», admet Vila. «I contribueixo a potenciar el que tenim. Espero que els qui són de fora puguin descobrir a través de la novel·la que aquí s'estan fent uns vins molt complexes», afegeix l'artesenc.

Una injecció d'adrenalina

Estructurada en capítols breus, Matacans participa dels referents culturals del seu autor, i alhora inclou un grapat de picades d'ullet a les seves amistats i al territori. «Els personatges més dolents estan inspirats en els meus millors amics», reconeix en un to simpàtic i rialler tot parlant d'una obra de gènere negre en la que hi surten escenaris de la Catalunya Central com el jaciment de Matacans, l'escola d'hoteleria de la Joviat i el montserratí cim de Sant Jeroni, a més d'«Un singular refugio llamado Artés», tal com diu el títol d'un dels capítols.

«Vull mostrar el cantó fosc del món del vi», reconeix Vila, que ha bastit una trama al voltant de la falsificació d'ampolles d'alta gamma. «Fins fa uns deu anys, el món del vi era molt tancat, tothom anava a la seva i a cuidar només el que era seu», afirma, i de la mateixa manera explica que «abans, hi havia molta falsificació, es canviaven les etiquetes, perquè no hi havia tanta tecnologia, no existien les màquines que et permeten controlar aspectes com el color i la genètica del vi».

La novel·la arrenca en el moment que el reputat enòleg i sommmelier Dylan Clarke, després de fer una conferència a la Joviat, i la seva dona, l'escriptora Marie-Anne Prince, veïns d'Artés, es desplacen al Museu d'Arqueologia, a Barcelona, on se'ls informa del delicte detectat amb les ampolles falses i de la desaparició de dos investigadors i col·laboradors del centre. «Volia que la novel·la fos com una pel·lícula, que no cansi el qui llegeix, amb girs de guió, com una muntanya russa per descol·locar el lector», comenta l'escriptor, que declara el seu amor per les passejades pel camí de la Ruca que li permeten pensar i donar voltes a les coses.

Fill de pare sallentí i mare argentina, Dami Vila va arribar al món a Buenos Aires i a la vintena es va traslladar a Catalunya, residint des d'aleshores a Artés. Com a treballador del món de la restauració, és conscient que «el sector està tocat, però la gent del poble està responent molt bé». En el tercer títol d'aquesta sèrie literària i vitivinícola, Vila viatjarà «al passat, a Sud-amèrica i l'Argentina» per fer «el tancament» d'un conjunt de ficcions en les quals hi ha molts components biogràfics.