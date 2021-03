La Pedrera i Sant Pau creen una visita combinada

El Recinte Modernista de Sant Pau i l'edifici de La Pedrera, dues de les grans joies arquitectòniques modernistes de Barcelona, es poden visitar a partir d'aquesta Setmana Santa amb una entrada conjunta de 20 euros. D'aquesta manera, segons els organitzadors, "els catalans ja no hauran d'escollir quin és el seu monument modernista preferit". En el cas dels menors de 12 anys, el tiquet és de 6 euros.

La iniciativa està pensada per propiciar l'apropament de la ciutadania a uns espais que s'han nodrit habitualment de la presència de turistes. I, especialment, es vol que les famílies coneguint tant Sant Pau com la Pedrera, ja que sovint els preus de les entrades d'aquest tipus de reclams patrimonials en dificulten la visita.

La col·laboració entre els dos espais, segons indiquen els responsables, neix de l'enfrontament directe que va tenir lloc en el marc del programa de TV3 Batalla monumental, que va guanyar la Seu Vella de Lleida. En les eliminatòries prèvies, el dia en que el públic va haver de triar entre Sant Pau i la Pedrera, el triomf va ser per l'antic hospital.



Patrimoni de la Unesco

Sant Pau i la Pedrera comparteixen la condició de ser Patrimoni Mundial de la Unesco. El Recinte Modernista de Sant Pau és el llegat patrimonial del que va ser un dels grans hospitals de la ciutat de Barcelona, obra de Lluís Domènech i Montaner. Durant gairebé un segle va acollir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i, posteriorment, amb la construcció del nou centre hospitalari, el recinte es va sotmetre a un procés de rehabilitació per posar de relleu el seu valor artístic.

La Pedrera, nom amb que es coneix popularment la Casa Milà del Passeig de Gràcia, és un dels edificis més emblemàtics d'Antoni Gaudí. El públic pot conèixer com era la planta noble on vivia el matrimoni promotor de l'obra, així com les golfes, on s'exposen les claus de l'arquitectura gaudiniana, i l'incomparable terrat amb unes vistes espectaculars de la capital catalana.