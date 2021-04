Billie Holiday i el poder d'una cançó

nDona, negra, drogoaddicta i contestatària en plens anys 50. Billie Holiday ho tenia tot en contra excepte el seu enorme talent per triomfar i el sistema americà no va estalviar mitjans per fer-la callar per la seva obstinació a denunciar el maltractament de la població racial en una època en la qual una cançó encara podia moure el món.

Ho explica Los Estados Unidos contra Billie Holiday, que té l'aval d'una nominació a l'Oscar a la millor actriu i el Globus d'Or conquerit fa unes setmanes per a Andra Day per la seva magnífica interpretació d'aquella rebel diva del jazz a la qual la història li ha donat el lloc que l'FBI li va voler robar. «Per què la persegueix el Govern?», li pregunta un periodista a el principi del film de Lee Daniels, realitzador especialitzat en mostrar el greuge comparatiu del sistema americà envers els seus ciutadans afroamericans (Precious, El majordom). «És per la meva cançó. Els recorda que ens estan matant», respon ella.

La cançó en qüestió és Strange Fruit, composta i escrita el 1939 pel «comunista» (així ho desqualifiquen al film) Abel Meeropol. Metàfora cruenta, d'entrada sembla una balada sensual sobre fruits que maduren al sol, però en realitat descriu el cos penjat d'un home negre a manera de denúncia dels linxaments als estats del sud. «Els arbres del sud donen una fruita estranya / Sang a les fulles i sang a l'arrel / Cossos negres gronxant a la brisa de sud / Estranya fruita penjant dels àlbers / Escena pastoral de sud galant / Els ulls sortits i la boca torta / aroma de magnòlies dolç i fresc. / Llavors el sobtat olor de carn cremada».

El seu caràcter ambivalent, aparentment suau, però àrida en el fons, exercia el mateix efecte que la pròpia Holiday. De veu vellutada, brillant sobre l'escenari, encarnava el millor del somni americà, però també les seves esquerdes, no tant per l'addicció a l'opi, que la va fer motiu d'escarni mediàtic, sinó per allò que l'havia generat.

Segons recorda la pel·lícula, la cantant va ser violada als 10 anys i va créixer en un bordell com a filla d'una de les prostitutes que, sense deixar-li una altra opció, la va oferir als clients blancs quan encara era una nena com a moneda de canvi. Va créixer sense estimar-se, relacionant-se amb homes que se n'aprofitaven i, per si els continus autosabotatges als quals es va sotmetre en vida no van ser suficients, l'FBI del maccarthisme no l'hi va posar fàcil amb una campanya per desacreditar-la per exhibir els repunts atroços que la seva societat benpensant havia traçat per sobre de la meitat de la seva població.

El relat és punyent, no ha perdut ni una mica d'actualitat gairebé 70 anys després dels fets narrats. El mercadeig xafarder sense rerefons de les celebritats es manté i segueix traient or de la seva ruïna. De la situació de la població negra, parlen per si sols episodis com el moviment #BlackLivesMatter.

Holiday, a la qual retreien que no fos com Ella Fitzgerald, una bella veu agraïda per la posició que havia aconseguit ocupar en un stablishment predominantment masculí i blanc, mai va deixar de cantar la seva cançó, ni després d'anar a parar a la presó ni quan li van retirar la llicència per cantar en la majoria dels estats de país.

«Lady Day», com la van anomenar i es va dir la gira que va emprendre pels llocs més conflictius del país, va morir als 44 anys d'una cirrosi hepàtica. Ni tan sols en el llit de mort l'FBI va desistir en l'obstinació de transformar la versió dels fets. La pel·lícula recupera aquesta lluita pionera i unes paraules finals que, amb més o menys rigor històric, i fins i tot encara que només funcionin com a llicència poètica, ressonen com a advertència: «Creuen que deixaré de cantar aquesta cançó? Els seus néts cantaran Strange fruit.