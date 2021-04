Joan Pera reflecteix la vida d'un personatge «malastruc» i «ingenu» a la comèdia 'Alguns neixen estrellats' al Condal

El Teatre Condal acull a partir d'aquest divendres i fins al 31 de maig la comèdia 'Alguns neixen estrellats', un text escrit i protagonitzat per Joan Pera sota la direcció d'Enric Llort. Fent tàndem amb David Olivares, Pera reflecteix la vida de l'Albert Ametller i Amargant, un personatge "malstruc" i "ingenu" que lluita per situar-se a la vida. "Al personatge tot li va malament dins d'una humanitat i bona fe", ha dit Pera. El muntatge s'inspira en la popular sèrie humorística de la BBC, 'N'hi ha que neixen estrellats', que es va emetre per TV3 doblada pel mateix Pera als anys 80. De fet, l'actor ha explicat que al muntatge hi ha afegit elements personals. "És un humor molt net, cristal·lí i senzill", ha definit Olivares.

"És un personatge molt humà i molt proper", ha dit Pera sobre el protagonista. L'actor ha explicat que el "pal de paller" del personatge és la Betty, la seva dona, interpretada per David Olivares. Així, Olivares actua en tot moment com el personatge contraposat a Pera i fa diferents interpretacions, des de la parella del protagonista, la sogra, un metge o fins i tot un capella. "Si no tinguéssim uns personatges contraposats, no hi hauria comèdia", ha dit Pera. En la mateixa línia, Olivares ha assegurat que s'ha convertit "en un professional en treure'l de polleguera". Els dos actors es van conèixer el 2018 al mateix Teatre Condal fent l'obra 'El fantasma de Canterville'.

El muntatge comença amb una trucada de la Betty a l'Albert, qui vindria a ser el Frank Spencer de la sèrie 'N'hi ha que neixen estrellats'. A partir d'aquí, el muntatge va fent diverses "historietes", segons ha avançat Pera, i la rutina diària del personatge serà trobar feina. Amb tot, els actors han assegurat que la comèdia s'articula a partir del que li passa als personatges, no pas a partir d'acudits. Així mateix, l'espectacle evoca alguns dels personatges més universals de la comèdia, des de Woddy Allen, Mister Bean o l'inspector Closseau.

Olivares i Pera ja han fet una vintena de funcions en diferents teatres de Catalunya. Ambdós han assenyalat que, malgrat que s'inspira en la sèrie dels anys vuitanta i, en certa manera, determinada gent gran anirà a veure l'obra per aquest motiu, en realitat està pensada per tots els públics. "L'obra ha triomfat com la xocolata i la gent ha rigut molt", ha revelat Olivares.

"És una comèdia que s'acaba de fer amb el públic", ha assegurat Olivares. En aquesta línia, Pera ha explicat que hi ha alguns elements d'improvisació i és a partir del públic que es va redreçant el guió del muntatge. "La situació va fluint", ha dit el protagonista. Així mateix, Olivares ha apuntat que la comèdia "està viva".