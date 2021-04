La música de Haydn a les mans d'Illa

El pianista Roger Illa (Manresa, 1985) remenava pàgines webs d'instruments històrics quan va veure un anunci que li va cridar l'atenció. Era de Palerm i s'oferia un piano de taula Érard & Frères (París, 1805), fabricat pel constructor de pianos, arpes i clavecins Sébastien Érard (1752-1831). Era el 2018 i després de la primera visita per veure i provar l'instrument no va tenir dubtes que se'l quedaria. I així ho va fer.

Especialitzat en la interpretació amb instruments de teclat històric, Illa va començar llavors «una tasca d'investigació, buscant noves aproximacions interpretatives entorn l'instrument» amb obres de compositors com Bach, Haydn, Clementi o Mozart. Paral·lelament, el músic manresà va tenir l'oportunitat d'oferir una sèrie de concerts amb aquest instrument, un dels quals a Santa Cecília de Montserrat. Per aquest recital, Illa va escollir una obra «que admirava des que estudiava», Les set últimes paraules de Crist a la Creu, de Joseph Haydn (1732-1809) «Tots els músics tenim obres referents que portem a la motxilla tota la vida». I aquesta n'era una: «Totes les peces van encaixar». 7, que fa referència a aquesta obra de Haydn que, diu, «es programa poc», es convertiria en el seu primer CD.

La gènesi de l'obra es remunta al 1785, quan la confraria de La Santa Cueva de Cadis va encarregar al compositor austríac d'escriure una obra per a orquestra basada en cadascuna de les set frases o paraules que va pronunciar Crist a la creu, tal com es recull en diferents evangelis. Es creu que l'obra de Haydn es va estrenar el Divendres Sant de l'any 1786 a Cadis. I el Divendres Sant del 2021, Roger Illa ha estrenat 7 -un any després d'haver-lo acabat i aparcat per la pandèmia-, en la seva transcripció per a piano, amb un instrument original de l'època. Ho farà a l'església de Sant Andreu de Castellnou de Bages que obrirà una gira de 7 concerts durant l'abril i el maig per poblacions del Bages, Berguedà, i Moianès. El cercle, «molt simbòlic», es torna a tancar.

Illa porta quatre anys de resident «fix» a Cal Gras d'Avinyó. La residència d'artistes bagenca s'ha involucrat en tot el procés organitzant la gira de presentació entre els pobles de la Xarxa Testimoni Escènic. A més, un dels seus responsables, l'artista Quim Moya, signa la caràtula del disc i 25 làmines inspirades en el seu treball sobre Haydn, que, com el CD, es podran adquirir als concerts. El treball, molt acurat, que inclou els textos del jesuïta i teòleg Xavier Melloni i del doctor Rubén López Cano (ESMUC) que «contextualitzen» una composició, entre la retòrica i la introspecció, que ha suposat per a Illa «tot un repte amb moltes hores d'investigació». Perquè els instruments històrics no disposen de cap cànon interpretatiu ni gravacions: «sempre és com començar de zero. Mai sabré si aquesta aproximació meva a l'obra de Haydn sonaria com fa dos-cents anys. És una especulació».

Després de visitar diferents esglésies romàniques, Illa va decidir gravar el disc a Santa Maria de Cornet, amb una sonoritat, diu, «ideal per aquest instrument» i per a un disc que volia que emulés un «directe amb ressonàncies naturals». I a Cornet farà l'últim concert. Serà la quadratura del cercle.