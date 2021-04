Històries des del Chelsea

La periodista Olga Suanya (Manresa, 1973) ha traslladat al paper una selecció de les històries que explica en el seu blog -i en un podcast de Rac+1- sobre el Chelsea Hotel.

Ubicat al número 222 oest del carrer 23 de Nova York, entre les avingudes 7a i 8a, el Chelsea Hotel és un edifici mític pel qual han passat molts artistes i intel·lectuals. Un escenari convertit en bé cultural i reclam turístic on s'han escrit novel·les, s'hi han enregistrat escenes de pel·lícules i, i fins i tot, s'hi han comès assassinats. Louis Armstrong, Lady Gaga, Iron Maiden, Frank Sinatra, Bee Gees, Van Morrison, The Cranberries, Bob Dylan, Leonard Cohen, Patti Smith, Janis Joplin, Abba, Dire Straits i The Beach Boys, entre d'altres, es van hostatjar en aquest hotel llegendari.

Cada dia, durant tot un any, Olga Suanya va penjar una efemèride vinculada a una cançó a chelseahotel.blog. Així, la música és el punt de partida per parlar de records compartits, un fil que permet rastrejar en la memòria col·lectiva i l'imaginari comú que emergeix de les cançons que han marcat una època. Suanya, que es dedica a la comunicació corporativa, ha espigolat en les entrades del blog per servir al lector fins a 121 píndoles de saviesa musical.