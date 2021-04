Manresa tindrà dos espais acotats per a les parades el proper Sant Jordi

Dos espais perimetrats al passeig de Pere III (davant del Casino) i la plaça de Sant Domènec acolliran a Manresa les parades de llibres i roses durant la diada de Sant Jordi, replicant i ampliant, d'aquesta manera, el model que es va instaurar el 23 de juliol de l'any passat en el Dia del Llibre i la Rosa alternatiu creat per mitigar l'impacte negatiu de la cancel·lació del 23 d'abril a causa de la pandèmia. La principal novetat és que si l'estiu passat es va dissenyar un rectangle de 400 m2 a la part central de la via arbrada, dins del qual en cap moment no hi havia més de 125 persones, en aquesta ocasió hi haurà dues zones per als estands. «Així estarem més amples», va explicar Antoni Daura, llibreter de Parcir i un dels principals responsables de l'organització de la trobada, que, com fa vuit mesos i mig, anirà a càrrec de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa.

L'estiu passat, van participar en la diada estiuenca vuit paradistes: 4 llibreries, 3 editorials i 1 floristeria. A hores d'ara, la llista de participants encara no està tancada, però es repeteix com a condició necessària pertànyer a un dels sectors professionals implicats. Queden fora, per tant, almenys en aquest 2021, entitats benèfiques, esplais, grups d'alumnes, partits polítics i altres col·lectius que tradicionalment han contribuït a donar color a la festa.

No és el cas de Manresa, però l'excepció a aquesta regulació són els pobles petits en els quals no hi ha llibreries, ni editorials ni establiments de venda de flors. El Procicat, en aquest cas, dona als ajuntaments la potestat d'atorgar l'organització de les parades a entitats locals, subjectes, això sí, a les mateixes mesures de prevenció del contagi que la resta.

Horari ininterromput

D'altra banda, és probable que la xifra de parades augmenti, ni que sigui mínimament, ja que hi ha llibreries a Manresa com la feminista Ca la Figa, per exemple, que van obrir portes el mes de desembre passat. També hi podria haver més floristeries, ja que l'any passat només hi va fer acte de presència el Viver Serra i es va convertir en una de les atraccions de la calorosa jornada, amb llargues cues en les hores punta.

Amb el repartiment de les parades entre els dos espais perimetrats s'aconseguirà més amplitud i, per tant, més dispersió entre les persones que, en un moment donat, siguin a dins. A més, la calor va fer que el 23 de juliol es tanquessin les parades al migdia, però per a aquest Sant Jordi estaran obertes de forma ininterrompuda de 9 a 21 h: un motiu per espaiar l'afluència de ciutadans a l'interior de la zona de les parades de llibres i roses.

Tot aquest disseny per poder celebrar Sant Jordi queda pendent de l'evolució de la pandèmia després de les vacances de Setmana Santa. Els indicadors han estat pujant en els darrers dies i es tem un repunt a causa de la interacció i la mobilitat dins del país causada per les dates festives.

Dues taules de signatures

El 23 de juliol passat no es va voler renunciar a ubicar dins del recinte perimetrat una taula per a la signatura de llibres a càrrec d'autors locals, i en aquesta ocasió hi haurà també un estand a l'àrea del passeig de Pere III i un altre a la plaça de Sant Domènec. Qui gestionarà cadascuna de les taules està a hores d'ara pendent de concretar, ja que a Manresa cada any hi ha diferents punts de signatures amb autors de la Catalunya Central, entre els quals el d'Òmnium.

En els propers dies s'acabarà de concretar quin és el nombre exacte de parades que hi haurà al Passeig i a Sant Domènec. Per la resta, però, el model serà el mateix que al juliol: una porta d'entrada al recinte perimetrat i una de sortida diferenciades, control d'accés, obligatorietat de portar mascareta, dispensadors de gel hidroalcohòlic i distància de seguretat entre persones per evitar aglomeracions davant de les parades de llibres i roses.