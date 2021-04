Olesa i Esparreguera concentren les Passions per tornar al teatre

La Passió d'Olesa de Montserrat i la d'Esparreguera han inaugurat la nova temporada amb un seguit de restriccions per adaptar-se a la situació sanitària. Els espectacles s'han hagut de reduir en temps i la dramatúrgia s'ha adaptat per concentrar en menys de dues hores els quadres més significatius i emotius i sense escenes multitudinàries. La Passió d'Esparreguera va estrenar-se dissabte passat -s'ha programat un total de sis sessions- mentre que la d'Olesa ho va fer aquest Divendres Sant i ha programat dues sessions més, per a l'11 i el 18 d'abril.

La Passió d'Esparreguera va ser de les poques que es van poder estrenar durant el 2020, amb una única funció, el 8 de març. Després, com la resta de drames sacres, es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. Per això, la temporada d'aquest 2021, encara marcat per les restriccions, arriba amb moltes ganes i il·lusió. L'equip de direcció ha ideat un espectacle adaptat a la situació actual amb un nou format. En concret, s'ha reduït la durada, que ha passat a ser d'una hora i quaranta-cinc minuts.

Una altra de les diferències és que s'ha reduït considerablement el nombre de persones que pugen dalt de l'escenari. Mentre que abans de la pandèmia la Passió d'Esparreguera tenia 400 persones a l'escenari, aquest 2021 n'hi ha una quarantena. S'han creat dos grups bombolla que s'alternen les funcions. Una de les actrius que interpreta la Mare de Déu, Fàtima Tobar, es mostrava satisfeta amb el resultat i assegurava que la gent que ja ha vist l'espectacle n'ha sortit contenta. Hi ha ganes de Passió.

En l'àmbit artístic també hi ha novetats, ja que hi ha nous intèrprets. També s'ha volgut donar més protagonisme a la tecnologia amb dos nous projectors i la incorporació de focus amb tecnologia led. A Esparreguera, l'espectacle es representarà quatre vegades més fins al maig: l'11, 17 i 25 d'abril i l'1 de maig.

A Olesa de Montserrat la temporada de la Passió es va estrenar divendres passat i es podrà veure dos diumenges més, l'11 i el 18 d'abril. Per primer cop, totes les funcions es fan en horari de tarda (18.30 h). Divendres Sant el públic no es va voler perdre perdre l'estrena de la Passió i el teatre es va omplir per veure l'espectacle presencialment. Però una de les novetats és que, enguany, el drama sacre olesà també es pot seguir per streaming. Joan Gil, de l'equip de direcció, diu que la covid ha obligat a «reinventar-nos» i, davant el dubte de quines restriccions hi hauria en la temporada de les passions, «vam decidir obrir les representacions al format online». Gil creu que es tracta «d'un bon format» per poder-se dirigir a un públic més ampli, ja que les funcions estan subtitulades al castellà i a l'anglès, de manera que, remarca, «ens obrim al món». Ignasi Campmany, també de l'equip de direcció de la Passió d'Olesa, explicava que «l'any passat ens vam quedar orfes i havíem de fer el que fos perquè aquest any tinguéssim Passió».

Campmany explicava que han estat més d'un any per readaptar la funció i creu que es tracta d'una «versió molt diferent».

«Les restriccions ens han obligat a reinventar-nos, ja que posàvem 700 persones dalt de l'escenari i ara només n'hi ha una vintena», explica. També han hagut de reduir el temps de l'espectacle i, per això, Campmany assegura que han volgut «buscar l'essència» i es representen els «quadres més emblemàtics».