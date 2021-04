La Filmoteca dedica, a partir de dimarts, una retrospectiva al director Marc Recha

La Filmoteca de Catalunya dedica una retrospectiva completa al director de cinema Marc Recha (l'Hospitalet de Llobregat, 1970), que arrenca aquest dimarts i inclou els seus primers treballs en súper-8, inèdits, dipositats a la Filmoteca i restaurats pel Centre de Conservació i Restauració de Terrassa. Recha ha hagut de fer una mirada també retrospectiva de la seva filmografia i assenyala que tant els curtmetratges inicials com els llargmetratges posteriors són «un trencaclosques» de la seva vida. El director de L'arbre de les cireres i Pau i el seu germà assegura que el seu cinema és vida i que la vida per a ell és el cinema.

El cineasta presentarà la sessió inaugural de la retrospectiva «Marc Recha: cinema a les venes», en la qual es projectarà una selecció de curts rodats entre el 1984 i el 1988 amb una càmera súper-8 i que fins ara eren inèdits. Interpretats per familiars o amics, revelen les influències cinèfiles que rep aquell adolescent que, en aquella època, ja comença a freqüentar sessions de Filmoteca. Recha va decidir que volia fer cinema als 8 anys i va intentar emular tot allò que li agradava i veia als cinemes a principi dels 80. Admet que és «vertiginós» revisitar tot el seu material passat. «El cinema que he fet al llarg de tots aquests anys és una mica allò que feia Josep Pla d'una ficció autobiogràfica». Una de les cites destacades també de la retrospectiva serà el 15 d'abril, on l'actor Sergi López, el professor i assagista Xavier Pla i l'ajudant de direcció Pol Rodríguez participaran en una taula rodona que acompanyarà la projecció de Petit indi. Recha, que va debutar el 1991 en el llarg amb El cielo sube, està treballant en dos nous projectes.