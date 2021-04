Justin Bieber publica per sorpresa el disc «Freedom», amb sis temes nous

Tot just dues setmanes després del llançament del seu últim àlbum d'estudi, Justin Bieber ha publicat en les últimes hores per sorpresa un nou disc amb cançons inèdites, un EP titulat 'Freedom'.

Sis són els temes que inclou aquest enregistrament que l'artista canadenc ha donat a conèixer a través de les seves xarxes socials amb un missatge tan sobri com la portada que l'acompanya: la captura de pantalla d'un mòbil, completament en blanc, i amb una 'app' per agafar notes oberta en la qual es pot llegir el nom de l'EP.

Les cançons, completament noves, tenen l'essència del so negre i urbà, entre el hip hop, l'r&b i el pop atmosfèric, i estan creades en tots els casos excepte en un per col·laboracions juntament amb els artistes BEAM, Brandon Love i Chandler Moor, Judah Smith i Tori Kelly. Els títols dels temes són, per aquest ordre: 'Freedom', 'All She Wrote', 'We'RE In This Together', 'Where You Go I Follow', 'Where Do I Fit In' i 'Afraid To Say '.

Va ser el 19 de març passat quan Bieber (Canadà, 1994) va publicar 'Justice', el disc que al seu torn veia la llum només un any després de l'anterior, 'Changes', amb el qual el cantant va obtenir tres nominacions als últims premis Grammy , incloses les de Millor àlbum de pop vocal i Millor interpretació solista pop.

Amb aquest nou llançament, el tercer en poc més de 12 mesos , el canadenc intensifica el ritme de producció i recupera el temps perdut. Cal recordar que en un lustre no va publicar res, començant l'aturada just després de l'èxit de 'Purpose' (2015). En aquest temps es va centrar sobretot en la seva recuperació personal. De 'Justice', va dir que el seu propòsit era "proporcionar confort i oferir cançons amb què les persones puguin connectar i que se sentin menys soles, ara que el nostre planeta pateix tant i la humanitat necessita la curació i també necessita justícia".