Neix 'La Tramoia', el grup de micromecenatge d'Els Carlins

La Tramoia és aquell conjunt de persones i empreses que amb el seu suport econòmic sostenen Els Carlins. L'objectiu d'aquest grup és assolir una sostenibilitat econòmica de l'entitat que permeti seguir, ampliar i millorar la promoció de la formació, la creació i l'exhibició cultural, aspirant a ser un punt de referència de dinamització comunitària i cultural del Centre Històric i de la ciutat.



Els micromecenes: qui són i a què ajuden?

Les consignes de La Tramoia són molt clares. Lligat amb els objectius d'Els Carlins, cada Tramoia ajuda a impulsar el teatre i la cultura, a donar vida al Centre Històric de Manresa, a mantenir viva l'entitat centenària i fer créixer i a enfortir la comunitat d'Els Carlins. Alhora, ser Tramoia també significa tenir avantatges dins de l'entitat, reflectit en ofertes i bonificacions en entrades, activitats diverses, tallers juvenils i adults, etc. Pot ser tramoia qualsevol persona o empresa que cregui en els valors, missió i objectius de l'entitat.



Com funciona?

Per fer-se Tramoia cal entrar al web d'Els Carlins i omplir un formulari que apareix a la mateixa entrada. Hi ha diverses quotes: les aportacions poden ser mensuals, trimestrals, semestrals i anuals. Les quantitats poden ser de 30€, 60€ o 120€, tot i que són flexibles tant en la quantitat d'euros d'aportació com en la periodicitat d'aquesta.

Ser Tramoia té avantatges fiscals a través de les desgravacions. Dels primers 150€ anuals es desgrava un 80% de l'import; i un 35% sobre la resta de la donació, tal com legisla la llei de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals del mecenatge. Es pot consultar la infografía animada del funcionament de La Tramoia visitant, clicant aquí.

Per què s'ha anomenat Tramoia?



La tramoia és tot l'artilugi que sosté el teatre per dins. Politges, maquinàries i altres mecanismes que s'utilitzen per fer canvis de decorats i efectes especials i que permeten que el teatre faci la seva màgia. No es veu però hi és i defineix l'escenari, requereix de diferents mecanismes on cada giny i persona que ho controla té un paper imprescindible per fer realitat l'obra. Amb aquesta idea s'ha creat La TRAMOIA, el grup de mecenatge d'Els Carlins: aquelles persones i empreses que de forma imprescindible sostenen la sala per dins i fan possible que se segueixi fent la màgia del teatre.

L'entitat es troba, des de l'any 2020 en un procés de canvis. Per una banda, des del març de l'any passat, la històrica entitat Casal Familiar Recreatiu, que gestionava bona part de les activitats culturals i socials de l'equipament, es va dissoldre i la Fundació Privada Cultura i Teatre en va integrar tota la seva activitat. De la mateixa manera, la Fundació va assumir la massa de socis que conformava el Casal a través de l'activació La Tramoia, el nou grup de mecenatge on s'integra la participació formal de socis, donants i mecenes que fan possible que Els Carlins segueixi creixent.