Els Carlins crea un grup de micromecenes per finançar-se

El logotip dels mecenes arxiu particular

Els Carlins, la històrica sala teatral del carrer Sabateria de Manresa, ha creat La Tramoia, un grup de micromecenes que serà l'encarregat de finançar bona part de l'activitat de l'entitat. La Tramoia la formaran persones i entitats que amb el seu suport econòmic i des de l'ombra permetran que Els Carlins assoleixin una sostenibilitat econòmica que els permeti seguir, ampliar i millorar la promoció de la formació, la creació i l'exhibició cultural. L'entitat, que des del 2020 es troba en un procés de canvis i ha impulsat la rehabilitació de la sala, aspira a ser un punt de referència de dinamització comunitària i cultural del Centre Històric i de la ciutat.

Per fer-se Tramoia cal entrar a www.elscarlins.cat/latramoia i omplir un formulari. Hi ha diverses quotes: les aportacions poden ser mensuals, trimestrals, semestrals i anuals i les quantitats de 30, 60 o 120 euros. Tot i que tant l'import com la periodicitat poden ser flexibles. Ser Tramoia significa tenir avantatges dins de l'entitat: ofertes, bonificacions en entrades, activitats diverses, tallers... i també té avantatges fiscals a través de les desgravacions.

Des del març de l'any passat, la històrica entitat Casal Familiar Recreatiu, que gestionava bona part de les activitats culturals i socials de l'equipament, es va dissoldre i la Fundació Privada Cultura i Teatre va integrar la seva tasca i també va assumir la massa de socis, a través de l'activació de La Tramoia, que integra socis, donants i mecenes.