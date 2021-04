Deu caps i vint mans per «A pas de zebra»

El mateix dia que havien d'agafar l'avió per volar a la suspesa a Fira del Llibre Infantil de Bolonya, a final de març del 2020, les deu il·lustradores del col·lectiu Peste Alta (encara sense nom), van decidir, per videoconferència, que el confinament podria servir, també, per fer projectes col·laboratius. Una mena de «joc» per tenir la ment «entrenada» i compartir i fomentar «la creativitat entre totes», explica Maria Palet, una de les integrants del col·lectiu. Una casa, dues paraules... tot era benvingut per «posar-nos reptes i dibuixar». Com participar en un concurs com el que convocava, per primer cop, el Montepio de Conductors de Manresa-Berga amb la col·laboració de Pagès editors. Un certamen que van guanyar.

Quan el col·lectiu va necessitar un nom per a les xarxes va sorgir Peste Alta, en referència al joc infantil, «al crit per salvar-se quan algú et perseguia». Compartir un projecte les va «salvar» del tedi del confinament i va servir per unir els dos conceptes amb què, casualment, havien nascut: una epidèmia, com la pesta, i la necessitat de «jugar», apunta Palet.

A pas de zebra, que va començar amb les il·lustradores dibuixant cadascuna un espai on es pogués desenvolupar la història, ha estat, explica Palet, una injecció d'energia per a un col·lectiu d'il·lustradores en què no totes s'hi dediquen professionalment, i que integren Anna Font, Blanca Caminal, Elena Val, Esther Osuna, Esther Voltà, Maria Josep Figueroa, Montse Alacuart, Montserrat Fortino, Montse Soldevila i la mateixa Palet.

Així, «amb vint mans i deu caps», subratlla Palet, va néixer A pas de zebra, un projecte col·lectiu que s'ha endut la grossa en l'estrena del Premi Montepio d'Àlbum Infantil Il·lustrat. Nou de les deu il·lustradores recolliran avui el premi, dotat amb 1.500 euros i la publicació, a la Sala d'actes de Montepio, a les 6 de la tarda. A pas de zebra, que competia amb 7 propostes més, va ser escollit per unanimitat com a treball guanyador per un jurat format per especialistes de literatura infantil i juvenil, entre els quals, el manresà Pep Molist. El llibre, adreçat a infants entre 3 i 6 anys, i relacionat amb la mobilitat, es publicarà a partir del 10 de juliol, coincidint amb la celebració de Sant Cristòfol.

Com explica Josep Maria Soler, director del Montepio, «volíem que la festa patronal agafés un altre aire a més de les celebracions tradicionals i orientar-la cap a la cultura». D'aquí la convocatòria del premi engegada en pandèmia, i amb la idea que sigui biennal. Soler valorava ahir «molt positivament» els 8 projectes rebuts, d'arreu de Catalunya, en un any «complicat». El llibre, ara en procés d'edició, es podrà adquirir el juliol a llibreries però, també, l'entitat el distribuirà a escoles i biblioteques. La idea del premi és fomentar a través de la literatura la solidaritat, el civisme, la igualtat de sexes i generacions, el respecte cultural i la sostenibilitat ambiental. El projecte guanyador es va endur el premi, segons el jurat, per la qualitat de les seves il·lustracions, la coherència del guió i els valors que transmet.

EL LLIBRE

Guanyador del primer Premi Montepio d'Àlbum Infantil Il·lustrat. Les autores són el col·lectiu d'il·lustradores Peste Alta. Les deu, entre la trentena i la cinquantena, havien estudiat a l'Escola de la Dones, espai Francesca Bonnemaison.