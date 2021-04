El FABA rep 416 propostes artístiques per a l'edició del 2021

El FABA, el Festival del Barri Antic de Manresa, ha tancat (el passat 31 de març) la convocatòria de presentació de propostes artístiques per a l'edició d'enguany havent rebut un total de 416 projectes de totes les disciplines artístiques. Aquesta xifra comporta un increment del 40% respecte a l'any anterior. Entre les propostes rebudes se seleccionarà el gros de les activitats que formaran part de la programació d'aquest 2021, que se celebrarà en dates excepcionals, entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre (l'habitual és que es faci al mes de maig). El FABA té com a principal objectiu reclamar un projecte de ciutat: convertir l'Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora.