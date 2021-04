Memoria.cat publica avui les últimes cartes inèdites de Jaume Creus

El 2011, Memoria.cat publicava 5 cartes inèdites del president Lluís Companys escrites quan estava empresonat pels Fets del Sis d'Octubre i que anaven destinades a l'industrial i polític Jaume Creus (Vilassar de Mar, 1885-Barcelona, 1975). Una correspondència que Creus, home d'Estat Català i d'ERC, íntim de Macià i Companys, va mantenir amb personalitats de la vida política republicana. Ara, el web dedicat a Jaume Creus, que incloïa correspondència inèdita amb el president Companys, Enric Pérez Farràs, Pau Casals, Ventura Gassol, Joan Alavedra i altres polítics i intel·lectuals republicans s'enriqueix a partir d'avui amb 26 cartes i targes postals inèdites de personalitats rellevants de la política i la cultura catalanes adreçades a l'industrial i polític català, del qual es publiquen, també, nou cartes més. Una correspondència que reflecteix la diàspora, els neguits i les angoixes dels catalans exiliats. Així, ara es pot consultar a Memoria.cat documents de personalitats com Artemi Aiguader; Carme Ballester; Heribert Barrera; Joaquim Camps i Arboix; Carles Cardó; Pau Casals; Manuel Companys; Emili Granier; Josep Guarner; Vicenç Guarner; Miquel Guinart; Josep Irla; Emili Mira; Enric Pérez Farràs; Antoni Rovira i Virgili i un membre de Galeuzca (sense identificar). Un material provinent de les 29 carpetes trobades en un pis de Barcelona per un drapaire de Gràcia i que van arribant a l'Associació Memòria i Història de Manresa (entre elles, les cartes inèdites de Companys); de la documentació facilitada per Lluís Willaert i Garcia, dentista i amic personal de Creus;i del fons Esteve Albert i Corp, de l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà,que és el que es dona a conèixer avui.