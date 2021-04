500 artistes acompanyaran el pianista Manel Camp en un cicle de concerts i activitats per celebrar els seus 75 anys

'De Minorisa a Carst' és la nova proposta del pianista i compositor manresà Manel Camp per celebrar el seu 75è aniversari. Dotze concerts –en què hi participaran més de mig miler d'artistes-, projeccions i activitats commemoraran els seus més de 50 anys de trajectòria. Arrencarà el 24 d'abril al teatre Kursaal de Manresa i es perllongarà durant més d'un any. "No vull que sigui un homenatge, sinó una mirada retrospectiva", ha recalcat el manresà, tot assegurant que tenia ganes de compartir escenari "amb persones diferents, però habituals de la meva música". A banda de la seva ciutat natal, les activitats es repartiran per altres punts del territori com Avinyó, Barcelona, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Santpedor i Vic.

Amics i impulsors de la iniciativa han volgut acompanyar aquest dijous a Manel Camp en la presentació del cicle. Des de l'equip impulsor, Anna Tarragó ha explicat que es tracta d'un projecte que permet "redescobrir la seva trajectòria" i com és un "homenatge a la feina ben feta".

'De Minorisa a Carst' comptarà amb tres tipus d'activitats: concerts, projeccions cinematogràfiques en les quals Camp s'ha encarregat de la banda sonora i activitats paral·leles. Arrencarà el 24 d'abril al teatre Kursaal de Manresa amb el concert 'Big, Big Band', una trobada "amb vells amics on tocarem estàndards americans amb gent que fa anys que ens coneixem", ha explicat el pianista. En total hi participaran fins a 35 músics, com ara Celeste Àlias, Mireia Pintó, Llibert Fortuny o Xevi Camp.

El cicle de concerts seguirà amb 'Gershwiniana', un concert amb dues obres escrites per Manel Camp com a homenatge al compositor George Gershwin. Serà el 30 de maig al mateix Kursaal i els intèrprets per a l'ocasió seran la Banda Simfònica, la Coma Big Band i el Manel Camp Quartet. En la tercera proposta musical conviuran música antiga i jazz. Sota el nom de 'Zefiro Torna', l'acompanyaran l'Ensemble Méridien, Gemma Abrié i Matthew Simon.

Per a la Festa Major de Manresa es farà un recorregut amb les diverses formacions jazzístiques amb les quals Manel Camp ha treballat. Així, l'espectacle comptarà, entre altres, amb Kitflus, Gossos, Els Convidats, i Santi Arisa.

En el marc de la Fira Mediterrània serà el torn de 'Canigó', coincidint amb el 25è aniversari de la dansa catalana. Acompanyaran a Camp l'Esbart de Rubí, la Cobla de l'ESMUC, el Quartet de corda de l'ESMUC, Percussions de l'ESMUC, la Coral Escriny i l'Orfeó Manresà.

Després de col·laborar al festival de poesia 'Tocats de lletra', per Nadal el pianista oferirà un concret a la sala Stroika de Manresa amb dos "bons amics": Llibert Fortuny i Mireia Farrés.

Ja al 2022, serà el torn d'un "concert-cinema" ambientat en les nou pel·lícules en les quals hi ha posat la música. En aquesta ocasió ho farà acompanyat de l'Orquestra Terrassa 48.

Després d'una trobada amb pianistes amb els quals ha treballat en els seus 50 anys de trajectòria a l'Auditori de Barcelona, els jardins de la Cova de Manresa seran l'escenari d'un espectacle de música creat especialment per a l'ocasió. 'Carst' comptarà amb la participació del Grup de Dansa Batecs i el Manel Camp Quartet.

I quasi, de colofó, el teatre del Kursaal acollirà 'Cançó', una proposta que l'artista ha qualificat "d'irrepetible". L'acompanyaran artistes de renom com ara Francesc Pi de la Serra, Marcel Gros, Joan Bibilon, Joan Isaac, Lluís Llach, Lídia Pujol, Lucrecia, Marina Rossell, Miquel Gil, Factoria Mascaró, Núria Feliu, Pep Picas, Lloll Beltran, Raimon, Ramon Muntaner, Sílvia Pérez o Marco Mezquida.



Cinema i experiències



'De Minorisa a Carts' comptarà, però, amb altres activitats. El Cineclub Manresa i la Filmoteca de Catalunya han previst la projecció d'algunes de les pel·lícules que tenen la firma del manresà en la seva banda sonora.

A banda hi haurà altres activitats paral·leles, com ara una jornada exclusivament dedicada al que va ser el seu primer gran grup, Fusioon, i una exposició d'aquest.