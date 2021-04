Una intervenció artística fa parlar les pedres del magatzem de la Reforma

Sota la plaça de la Reforma de Manresa, en un gran magatzem, dormien fragments d'escultures, claus de volta, sarcòfags, capitells, làpides i bases de columnes provinents dels enderrocs d'esglésies i convents gòtics i barrocs que es van fer a la ciutat el 1936. Ara tornen a parlar gràcies a la intervenció artística que hi ha fet l'artista barceloní Jesús Galdón Martínez, especialitzat en obres relacionades amb art i memòria històrica i que ja ha treballat a l'Espai Memòries del Museu de Manresa en una acció sobre la destrucció del patrimoni cultural durant la Guerra Civil.

Amb aquest treball artístic es vol fer reflexionar sobre la memòria històrica i, per això, Manresa obrirà al públic el magatzem lapidari de la Reforma: es podrà visitar un diumenge al mes i per aquest mateix cap de setmana ja s'han programat visites amb l'acompanyament de l'artista. Dissabte es faran visites a les 11, les 12, les 13 i les 17 h. I diumenge, a les 11 h, es farà una visita més àmplia, que inclourà els espais de les esglésies enderrocades durant la Guerra Civil i el magatzem. El punt de trobada serà l'Espai Manresa 1522, a la plaça Fius i Palà. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a museu@ajmanresa.cat o bé al 93 874 11 55.

Jesús Galdón Martínez, que per encàrrec de la Generalitat ha creat la placa en homenatge a les víctimes del nazisme col·locada al camp de Gusen i també instal·lacions al castell de Montjuïc, ha donat en aquest cas la volta a un «patrimoni malmès» i li ha donat forma «a partir del llenguatge contemporani». Així, no ha donat una ordenació museogràfica al fons lapidari del magatzem de la Reforma, el 80% del qual prové dels estralls del 1936, però que també inclou material provinent d'obra pública com l'àliga de Correus o l'escultura d'una capella del cementiri. Galdón ha acabat creant vuit instal·lacions artístiques, cadascuna de les quals «fa una reflexió. Jo plantejo una lectura del que guarda el magatzem, que és una memòria que cal llegir, però és tan sols una mirada», va remarcar.

L'artista es va mostrar agraït d'haver pogut treballar en complicitat amb les institucions per donar «continuïtat al patrimoni, que guarda la memòria del que som i hem estat», i també va alegrar-se que, d'aquesta manera, el magatzem s'obri al públic.

També l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, va reivindicar aquest projecte «diferent, que combina memòria històrica i art», i que formarà part de l'eix Espai Memòries del Museu de Manresa, que s'integra en la xarxa del Memorial Democràtic. Ahir també van participar en la inauguració Pilar Díaz Romero, diputada adjunta a la Presidència i delegada de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona; i Gemma Domènech Casadevall, directora general de Memòria Democràtica de la Generalitat.