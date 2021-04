Josep Pons, investit doctor ‘honoris causa' per la UAB: «L'art infon coneixement»

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va investir ahir doctor ´honoris causa' al director musical del Liceu, el puig-reigenc Josep Pons. En la lliçó magistral, titulada «Qui sóc. Com sóc. Què faig», Pons, que creu en l'art com a «font de coneixement», va explicar el seu «credo»: « L'art és l'únic remei que ens pot treure dels dualismes simplificadors». Per a Pons, «la música comença on acaben les paraules» i un «un bon director no ho serà fins que sigui capaç d'escoltar la partitura amb els ulls i de llegir-la amb les orelles».