Manel Camp celebrarà la seva trajectòria amb més de 500 artistes

El pianista i compositor Manel Camp (Manresa, 1947) celebrarà 75 anys el 20 d'abril de l'any que ve i, aprofitant aquest aniversari, ha impulsat el projecte De Minorisa a Carst, que arrencarà el dissabte 24 d'abril al teatre Kursaal de Manresa i s'allargarà fins al maig del 2022. Camp defuig de «l'autohomenatge» i planteja la proposta com una forma «d'agrair a la gent amb la qual he compartit escenaris i escoles de música, que han influït en la meva obra i la meva trajectòria. Es tracta de fer festa, sobretot en aquests moments complicats». Així, en una dotzena de concerts i altres activitats, hi participaran més de 500 artistes amb els quals ha treballat en un moment o altre: des dels inicis amb el rock progressiu de Fusioon, el pas cap al jazz, la feina feta amb els integrants de la Cançó i les incursions en la música d'arrel i clàssica. Camp combina d'una forma orgànica totes les tecles i se li reconeix la seva tasca com a innovador musical.

Camp va presentar ahir, al teatre Kursaal de Manresa i amb emissió en línia, De Minorisa a Carst envoltat de molts dels implicats en la gestació del projecte. Margalida Furió, músic, pedagoga i gestora cultural, és còmplice en la idea i organització i va explicar el perquè del nom: «Minorisa per Manresa i pel projecte emblemàtic de Fusioon del 1975; i Carst pel nou projecte del Manel Camp Quartet, que remet al paisatge càrstic que ha acompanyat tota la vida al Manel: de Montserrat a la serra de Tramuntana». Ara el músic manresà resideix a Mallorca.

El cicle d'activitats proposa dotze concerts: a Manresa, però també a L'Auditori de Barcelona, Sant Fruitós, Sallent i Santpedor. «Tots tenen la mateixa importància, i estan pensats amb amor, per fer pinya amb els participants», va remarcar Camp, però, potser sense voler, no es va poder estar de remarcar la trobada pianística a L'Auditori, que aplegarà intèrprets catalans de totes les èpoques: Carles Cases, Ramon Escalé, Marco Mezquida... i «la felicitat absoluta» d'aplegar més de 25 cantants «de més grans i de més joves», en una llista que inclou Pi de la Serra, Joan Isaac, Lídia Pujol, Lucrecia, Marina Rossell, Miquel Gil, Núria Feliu, Raimon, Sílvia Pérez... Serà més que una retrospectiva: el repertori del músic manresà s'encararà «de forma diferent».

De Minorisa a Carst també inclou projeccions de pel·lícules (Camp ha creat la banda sonora de nou films amb tres directors: Vicente Aranda, Francesc Bellmunt i Manuel Cussó-Ferrer) amb Cineclub Manresa i la Filmoteca de Catalunya. I encara va més enllà amb activitats que conviden a la participació (es promou la interacció i la creació de comunitat a través de les xarxes socials) i a la reflexió. Una de les preocupacions de Manel Camp és «cap a on hem d'anar amb la crisi del públic», i es promou, per exemple, la recerca per assajar noves fórmules de programes de mà. Camp va ser cap del departament de jazz i música moderna de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) des de la seva fundació, el 2001, fins al 2014; i, tal com va explicar la directora del centre, Núria Sempere, ara «amb molt de gust», l'ESMUC participarà en la recerca sobre el rock progressiu i el grup Fusioon (hi haurà exposicions al Casino de Manresa i al Museu de la Música de Barcelona), en l'evolució i la utilitat dels programes de mà i en la improvisació amb la participació de la intel·ligència artificial.

En el marc de De Minorisa a Carst també s'organitzaran conferències i jornades de trobada i intercanvi d'experiències. A més, s'impulsarà el primer concurs de combos Ba Jazz, juntament amb els Tallers d'Avinyó. En paraules de Furió, «aquesta és una part potent del projecte».

Ambaixador de la ciutat

Manel Camp es va declarar content d'arrencar el projecte el proper 24 d'abril a Manresa: «La generositat de la ciutat amb mi ha estat recíproca»; i l'alcalde, Marc Aloy, va qualificar-lo com un «ambaixador que ha portat el nom de la ciutat arreu». Aloy va destacar el tarannà «discret, però rigorós i treballador, obert i compromès» del músic manresà; i que «només per haver creat La meva petita terra, que ens emociona cada cop que la sentim, ja es mereix ser entre els grans». Joan Morros, coordinador del Galliner, l'entitat que programa al Kursaal, va presumir d'haver estat present en molts moments de la trajectòria de Manel Camp, des del comiat de Minorisa a la Sala Ciutat o el projecte de teatre musical infantil amb el col·lectiu Faristol (Rialles i Esclat) per explicar Jazz en conte, passant per El retaule de la Llum i, el proper 24 d'abril, amb l'arrencada d'aquest nou projecte, que té la imatge del manresà Josep Morral (Quaderns de Taller), que hi ha enllaçat la M i la C (inicials de Manel Camp) amb una pinzellada artística, que evoca «a les onades, a les muntanyes i al fluir de la música en la trajectòria del Manel».