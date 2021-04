Els resultats sanitaris del concert de Love of Lesbian s'anunciaran la setmana que ve

Els Festivals per la Cultura Segura rebran aquest dissabte els resultats sanitaris del concert pilot de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi i els compartiran amb la Generalitat. Serà just el dia en què farà dues setmanes de la celebració de l'esdeveniment, pioner a nivell europeu i que va reunir 5.000 persones sense distància de seguretat però amb mascareta i testos previs d'antígens. A partir d'aquí, estudiaran les dades i serà llavors quan comunicaran de manera pública els resultats, en una roda de premsa que preveuen fer la setmana que ve. Una avaluació sanitària que descartés una ràtio de contagis superior al de la població que no va assistir-hi obriria la porta a estudiar nous protocols que fessin possible els festivals d'estiu.

Malgrat que festivals d'estiu com el Cruïlla, el Vida o el Canet Rock fien el resultat de la prova a poder mantenir les edicions d'aquest estiu, encara caldrà seguir treballant conjuntament amb les institucions per establir solucions i noves metodologies per fer viables els grans esdeveniments de música en directe.

Seria, però, un primer pas al que caldria afegir-hi una tasca coordinada amb les administracions per impulsar nous protocols que els facin viables. El doctor de l'Hospital Germans Trias, Josep Maria Llibre, demanava en una entrevista a l'ACN cautela però reconeixia que un resultat favorable permetria pensar en actes "més grans", especialment si són exteriors. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, avançava que l'anàlisi de contagis permetria abordar "el futur immediat dels festivals".

El concert pilot va seguir l'estela de l'assaig clínic a l'Apolo entre el Primavera Sound i l'Hospital Germans Trias, que buscava generar evidències científiques que la cancel·lació dels concerts era "injustificat" si s'aplicaven les mesures sanitàries adequades. La prova va confirmar que el concert no era un pol "súper transmissor" de covid-19, en paraules del metge de l'Hospital Germans Trias.



6 positius i 4.994 negatius en antígens

Els assistents van signar una autorització perquè els responsables sanitaris poguessin consultar els 15 dies posteriors al concert la seva història clínica per saber si hi ha hagut diagnosticats per covid-19. A partir d'aquí, es compararan els contagis amb els de la població general que no va assistir el concert.

Les úniques dades sanitàries que es coneixen del concert fins ara és que el cribratge amb test d'antígens previ organitzat per la Fundació Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'hospital Germans Trias i Pujol, 4.994 assistents van donar negatiu i 6 persones van resultar positives. Amb aquestes darreres, van activar el protocol establert pel Departament de Salut i, tant els afectats com els seus acompanyants, rebran el reemborsament de les entrades del concert.