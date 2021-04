La seixantena de rodatges a Manresa en 4 anys reporten a la ciutat 2 milions d'euros

El desembarcament de Netflix per rodar la primera temporada de la sèrie Hache, a final del 2018 i principi del 2019, va ser el punt d'inflexió per situar Manresa en el mapa de rodatges a Catalunya i començar a ser competència real amb Barcelona. Dels sis projectes que es van filmar el 2017 s'ha passat a la vintena del 2020. En quatre anys, a la capital del Bages s'han rodat una seixantena de produccions –anuncis, sèries, pel·lícules, videoclips, etc.– que han suposat per a la ciutat un retorn econòmic de 2 milions d'euros.

I, «sorprenentment», tot i que la pandèmia va marcar el 2020 amb prop de quatre mesos sense filmacions, la ciutat va igualar la xifra de produccions del 2019, una vintena, la facturació de les productores, 730.000 euros i va sumar cinc dies més rodatge: dels 45 de fa dos anys als 50 dies del 2020. Manresa, apunta Joan Calmet, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, «s'ha convertit en un destí interessant per al món de la publicitat i el cinema». Les raons? Agilitat en les gestions i localitzacions, assessorament continuat, unes tarifes «ajustades» i una persona «que se n'ocupa i s'hi dedica més enllà del que la feina li exigiria». La persona és Aleix Farrés, tècnic de comerç, mercats i fires, que des de final del 2016 es responsabilitza de la Manresa Film Office, l'oficina encarregada de coordinar els rodatges. «Tots els sectors funcionen per bombolles, més grans o més petites. Els professionals, molts autònoms, es coneixen entre elles i el boca-orella funciona. Si han marxat contents de l'organització i del que els ofereix la ciutat, ho expliquen», diu Calmet. El que es tradueix en la captació de nous projectes.

Recollir els fruits

En un moment complicat per la pandèmia, remarca Calmet, «l'audiovisual, amb tots els condicionants, ha continuat treballant. I a Manresa han arribat produccions importants de 5 i 6 milions d'euros. Ja no és una anècdota». És la constatació, coincideixen Calmet i Farrés, que «s'estan recollint els fruits». Les xifres canten: dels 6 projectes rodats el 2017, als 13 del 2018 i als 40 entre el 2019 i el 2020 (20 cada any). Però, subratlla Farrés, «no es pot baixar la guàrdia».

Què és el que funciona? Farrés i Calmet tenen clar que l'antiga fàbrica de l'Anònima és un espai «clau» en l'engranatge. Per pràctic, gran, còmode i singular. «Funciona com a camp base perquè hi poden aparcar tràilers i situar allí des de la part de vestuari o maquillatge al servei d'àpats. I com a plató, és clar. No hi ha Manresa cap altre equipament que tingui totes aquestes prestacions», subratlla Farrés. De fet, el primer rodatge que va gestionar l'oficina, el 2017, va ser el videoclip de Voldria dir-te, dels manresans Gossos, a l'Anònima, dirigit per Manel Buch. I ja no hi ha hagut aturador.

En aquests dos darrers anys, els rodatges s'han estès i expandit per la ciutat. Del barri antic a l'antiga fàbrica Pirelli, de la Sagrada Família a les cases de l'Avecrem, de la Seu al Centre Hospitalari que és, de moment, el darrer espai de rodatge, aquest 2021 amb la sèrie Alma de Netflix. Però també domicilis particulars, a la Buresa, pàrquings privats... «A Manresa tot és aprofitable», diu Farrés que busca noves localitzacions com podrien ser el refugi antiaeri de la Renaixença o, en un futur, la fàbrica dels Panyos. Sense oblidar en renovar aliances amb el Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa.

El preu mitjà d'un dia de rodatge a Manresa és de 1.000 euros. Però tot depèn, apunta Farrés, del tipus de producció i dels dies. El 2020, les dues produccions amb més dies de rodatge van ser la sèrie Hache –la segona temporada– i la pel·lícula Las leyes de la frontera, de Daniel Monzón, amb deu dies de filmació cadascuna. I, a banda del retorn econòmic, «que la ciutat funcioni com a plató és positiu, ens agrada agradar. No tot va bé a la ciutat però això sí, i ho hem d'aprofitar», remarca Calmet. Per a Farrés, «que se'n parli, de la ciutat, i que se'n parli bé és important. Per al turisme, per exemple».

«hACHE»

La segona temporada va començar el rodatge a la capital del Bages el gener del 2020, amb la previsió que arribés a Netflix a final d'any. La pandèmia va fer capgirar dates i filmació i la sèrie va acabar el rodatge a Manresa el passat mes de juny. Es va estrenar aquest febrer.

«LAS LEYES DE LA FRONTERA»

La pel·lícula de Daniel Monzón, que adapta la novel·la de Javier Cercas, havia de començar el rodatge el juny però es va ajornar a l'octubre. Valldaura i la zona de la plaça Hospital van ser escenaris d'un film que ha d'arribar als cinemes aquesta tardor.

«el inocente»

Creada per Oriol Paulo, és una coproducció de Sospita Films i Think Studio i l'adaptació del best-seller homònim del nord-americà Harlan Coben. Es va rodar el gener del 2020 a les dependències del Centre Hospitalari amb Mario Casas i Aura Garrido. S'estrena el 30 d'abril a Netflix.

«MARICÓN PERDIDO»

El desembre, el Centre Hospitalari i el carrer Vilanova, acollien la producció Maricón Perdido, una sèrie de sis episodis creada per l'escriptor Bob Pop i produïda per El Terrat (The Mediapro Studio) i WarnerMedia, amb el cardoní Berto Romero com a productor executiu.