El Clam torna del 30 d'abril al 9 de maig després d'un any en blanc

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya torna després de l'ajornament de l'any passat per culpa de la covid-19. El certamen, que se celebrarà en format híbrid del 30 d'abril al 9 de maig, tindrà lloc a Navarcles, Manresa i Sant Fruitós de Bages, com a seu convidada. Així, les seccions oficials a concurs de curtmetratges i llargmetratges es faran exclusivament en format online mitjançant la plataforma Festhome TV. En canvi, les seccions de pantalla oberta i les activitats paral·leles seran presencials i també es podran seguir per streaming. En aquesta dissetena edició, el Premi d'Honor serà per a la directora, guionista i productora catalana, Judith Colell i, com a novetat, enguany es crea el Clam Jove, un espai paral·lel «de reivindicació» cinematogràfica i cultural.

El festival ha rebut més de 300 treball dels qual la secció oficial de curtmetratges a concurs n'exhibirà una dotzena, la de llargmetratges, set i la de Pantalla Oberta estrenarà vuit produccions, a més dels curts i llargmetratges del Clam Jove.

A més, enguany el festival participa conjuntament amb diverses associacions i entitats manresanes vinculades al cinema i amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, en la commemoració del 60è aniversari del rodatge de Plàcido de Luis Garcia Berlanga a la capital del Bages, el 125è aniversari de les projeccions pioneres a la ciutat i també del naixement del cinema a París; una programació batejada amb lema «Manresa i acció – vivint en pantalla gran». I s'ha establert un acord de col·laboració amb l'Alternativa, el Festival Independent de Barcelona, per projectar treballs realitzats al «Laboratori de creació audiovisual d'impacte social», en col·laboració amb la Fundació Arrels i Learning by Helping.

Enguany, el Premi Pere Casaldàliga s'atorgarà a l'associació Lligam, fundada l'any 1992 a Barcelona, que treballa per a la reinserció social amb l'objectiu de donar atenció residencial i socioeducativa a dones sense suport familiar o social, i en situació greu o en risc d'exclusió.