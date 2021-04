L'il·lustrador Valentí Gubianas posa text per primer cop a una història real

Quan Valentí Gubianas (Navàs, 1969) va topar-se per casualitat amb la història, real i parlamentària, d'Alí i de Ramboline no sabia que aquest camell i aquest elefant es convertirien en els protagonistes d'un conte amb el qual l'il·lustrador navassenc s'estrenaria com autor del text. Alí i Ramboline (Baula) es va presentar divendres a la Casa La Granja d'El Mujal, en un acte organitzat per la llibreria Cal Cisteller de Navàs que va aplegar una cinquantena de persones a l'aire lliure, i que ahir repetia convocatòria a la Parcir de Manresa en un acte que es va retransmetre per l'instagram de a llibreria.

Alí i Ramboline es van convertir en protagonistes l'octubre del 2019 d'una sessió al parlament danès quan la primera ministra Mette Frederiksen va explicar que el govern havia comprat a Ramboline, Lara, Djunga i Jenny, els quatre últims elefants del Circ Dannebrog per donar-los una vida més digna i per garantir per llei prohibir als circs utilitzar animals exòtics. Però no només això. Tot i que no estava previst, el govern també va comprar el camell Alí. Per què?. Per l'estreta relació del camell amb l'elefant Ramboline. La història va saltar als mitjans, primer perquè les rialles de Frederiksen en explicar la tendra història es van encomanar a tota la cambra; i després, per aquesta curiosa notícia d'amistat incondicional. I això és el que ha plasmat Gubianas en un àlbum il·lustrat que va treballar durant el confinament. «Tota la història ja era un conte, el rescat per part del govern, la relació entre els dos animals... és com una faula», explicava ahir Gubianes que qualificava de «repte» un treball on «m'enfrontava per primer cop a text i imatges i les havia de fer encaixar». Mana la «part visual», apunta, d'una història que el va captivar pel fet que Alí i Ramboline «s'enyoressin. És un sentiment que hem tingut tots». Per a Gubianas, tot text o dibuix busca provocar sentiments però, al capdavall, és el lector que el decideix «si s'emociona».

Amb un nou conte a punt de sortir al mercat (Les Brufes, escrit per Tessa Julià Dinarès i Anna Rispau, de Mosaic Llibres) i, després que la pandèmia aturés projectes i deixés «esmorteïts» els tres àlbums del passat Sant Jordi, Gubianas continua la roda de presentacions d'Aturi's malfactor!, del mosso d´esquadra Pep Fuster (Sant Feliu Sasserra, 1974), il·lustrat pel navassenc i editat per Parcir. Aquests dies a El Pont de Vilomara, Navàs, Sant Feliu Sasserra, Barcelona...