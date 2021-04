Bookshop.org obre la seva plataforma en línia amb l'objectiu de donar suport a les llibreries de proximitat

La plataforma de venda de llibres online Bookshop.org està operativa des d'aquest dilluns a tot l'Estat amb més de 200 llibreries donades d'alta, de les quals una seixantena són de Catalunya, amb l'objectiu de donar suport a les llibreries de proximitat i ser "una alternativa a la compra de llibres a Amazon". "Les llibreries independents disposen ara d'una eina més per a participar del creixement de l'e-commerce en la venda de llibres", han destacat. Els promotors de la iniciativa són els copropietaris de la Memòria del Gràcia de Barcelona i la plataforma està disponible també en català.

Els seus promotors van observar els reptes del mercat de la venda online durant la pandèmia i van conèixer l'existència de Bookshop.org, una iniciativa ja implementada amb èxit als Estats Units i al Regne Unit, i que, impulsada per llibreters i editors, buscava enfortir les llibreries de proximitat.

Després de la necessària adaptació al mercat espanyol i gràcies al suport de les llibreries, editorials i distribuïdores, Bookshop.org es posiciona com "una alternativa a les grans cadenes d'e-commerce" que, sumant-se a altres iniciatives com Todostuslibros, permet que les llibreries independents puguin competir en la venda de llibres a distància. En aquest sentit, Bookshop.org ha establert un pacte amb CEGAL per treballar junts en enfortir l'estratègia digital de les llibreries independents.

A Bookshop.org les llibreries poden crear la seva botiga online amb el seu nom, logotip i imatge. Es tracta d'un espai en el qual poden confeccionar llistes amb els seus llibres recomanats i compartir-los a través de les seves xarxes socials i newsletters. Les llibreries reben el marge de les vendes de llibres que generin a la plataforma (25% del preu del llibre). Bookshop.org s'encarrega de la gestió del catàleg, la logística i la rapidesa i fiabilitat dels enviaments.

Els lectors trobaran recomanacions basades en el criteri expert de llibreteres i llibreters enlloc de recomanacions basades en algoritmes, el que fa que les llibreries puguin posar en valor la seva gran capacitat de prescripció.

Des de la seva obertura als Estats Units (gener del 2020) i al Regne Unit (novembre del 2020), Bookshop.org ha aconseguit assolir vendes per valor de 55 milions de dòlars generant més de 13 milions de dòlars per a les més de 1.500 llibreries independents adherides.