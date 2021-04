Antoni Gelonch presentarà el llibre «Napoleó, la Revolució i els catalans», dijous, a Manresa

L'Espai Òmnium de Manresa (Sobrerroca, 38) acollirà aquest dijous, 15 d'abril, la presentació del llibre "Napoleó, la Revolució i els catalans", d'Antoni Gelonch. L'acte, que comptarà amb la presència del propi autor de l'obra i estarà conduït per Jordi Rodó, començarà a les 7 de la tarda.

A "Napoleó, la Revolució i els catalans", Gelonch (Lleida, 1956) explora per què no van arrelar a Catalunya les idees de la Revolució Francesa i hi desgrana perquè la mala gestió dels fets de començaments del segle XIX va comportar misèria, guerra i absolutisme tot al llarg d'aquell segle. El llibre també parla de relacions entre veïns, dels plans de Robespierre i de Napoleó per a Catalunya i de l'organització administrativa napoleònica a casa nostra

L'autor lleidatà va fer els estudis de Dret i de Farmàcia a la Universitat de Barcelona, i també ha seguit cursos a les universitats de Grenoble i de Harvard. És un apassionat de l'art i és director de la Col·lecció Gelonch Viladegut, especialitzada en gravats. És acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i president dels Cercles del MUHBA i del Museu Frederic Marès de Barcelona. Entre el seu llegat literari hi destaquen obres com 'Luter' i 'Mirar Rembrandt' i la sèrie '100 dones', '100 inspiracions creatives', '100 dones catalanes' i '100 pioneres catalanes'.