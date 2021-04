La Bacasis i el Dj Arzzett creen una «festa» inusual per celebrar una dècada

«Quan sortim de festa, què ballem?». Aquesta pregunta, amb permís d'una covid que fa més d'un any que no permet obrir les sales de nit, és la que es va fer la Camerata Bacasis quan rumiava com celebrar el seu desè aniversari, aquest 2021. En l'imaginari, una pista de ball, música electrònica i un Dj. La formació buscava un espectacle «diferent» que, partint d'aquella premissa, unís «la música que ballem a la pista amb una orquestra clàssica de corda», explica Mònica Sala, violí de la Bacasis i creadora del projecte.

El resultat? ElectroBacasis, un concert-sessió que unirà divendres a l'escenari del Kursaal una trentena de músics i el Dj Arzzett(Aleix Rodríguez, actual resident a Coco Village i SevenSeven) per interpretar els hits més ballables dels darrers 50 anys. No hi faltaran noms com ABBA, YMCA, Avicii, David Guetta i clàssics del rock català. «Trenquem totalment amb el que la Bacasis ha fet fins ara», apunta Sala. Ahir, Sala, acompanyada del director de la formació des de l'inici, Jordi Coll, el Dj Arzzett i el músic Guillem Vilar, que s'ha encarregat dels arranjaments i la producció musical de l'espectacle, explicaven aquest «diàleg» entre un Dj i una orquestra que porten creant des de l'estiu; primer a través de videoconferències i després al local d'assaig. La paraula clau ha estat sincronització. La nit començarà amb un vídeo on s'explicarà la trajectòria de la formació. Cinc minuts per al record que donaran pas «a la festa» a l'escenari i a la platea, subratlla Sala. «Vaig al·lucinar». És el que va sentir Rodríguez quan li van proposar la unió d'una orquestra de cambra amb un Dj. Les més de 7 hores de cançons que van triar els músics de la formació, de 15 a 30 anys, es van reduir a una hora i mitja buscant els temes «que aquí, a casa nostra, poden funcionar», remarca Rodríguez. El Dj defineix ElectroBacasis com un « xou pensat per posar la pell de gallina. Llums, música electrònica, orquestra i públic per a una experiència visual i auditiva única». Com ho farà?. «Aportant la psicologia de pista: Cap a on vols portar el públic? On no s'ho espera». Un xou amb la col·laboració de la cantant Marta Aguilera.

Si la sincronització ha estat clau, el diàleg també . Era el que havia d'establir Guillem Vilar en els arranjaments d'un concert per a Dj i orquestra. El repertori seguirà un fil conductor -amb retalls de cançons a dins d'unes altres- a través d'unes partitures escrites amb diferents «textures: corals, polifòniques, més inspirades en la música romàntica, en la moderna...». Per què, al capdavall, ElectroBacasis vol «emocionar» que és, remarca Jordi Coll, l'objectiu de «qualsevol concert».